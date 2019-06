Casa Regala nu a negociat si nu intentioneaza sa vanda Castelul Peles, desi ministrul Culturii a susținut recent acest lucru. Familia Regala a anunțat ca nu a negociat vanzarea castelului in care tocmai a facut o investitie de 100.000 de euro, pentru a-l salva de la distrugere.

Celebrul castelul a fost tinut in frig o iarna intreaga pentru ca Ministerul Culturii nu a schimbat centrala termica, potrivit stiri.tvr.ro.

Unul dintre liderii ALDE iese la atac - PSD-ul, daca a putut sa ne incurce, ne-a incurcat de fiecare data

In anul in care muzeografii au stat in frig, Pelesul…