Stiri pe aceeasi tema

- De la tradiție nu se abate nimeni! Chiar daca include reguli demodate și fara sens in zilele noastre. Astfel, gravidele regale sau regalitațile proaspat devenite mamici sunt inștiințate cu privire la ce au de facut și cand, iar ele respecta, fara ezitare, obiceiurile Casei Regale. Ținuta de dupa naștere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au retras proiectul privind statutul Casei Regale din procedura legislativa. Tariceanu spune ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie adoptata…

- Liderii PSD-ALDE renunta la L. de reglementarea a statutului Casei Regale Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a retras din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di.

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- Puțini știu ca Prinții William și Harry au o sora vitrega. Toata lumea a auzit de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta, insa puțini o știu pe surioara lor.Numele ei este Laura Lopes, are 40 de ani și este fiica Ducesei de Cornwall, Camilla și a lui Andrew Bowles Parker, un ofițer pensionat al Armatei…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Eticheta oferirii de cadouri corporate este subiectul celui mai nou program de training lansat de agenția Creative Business Management. Workshop-ul este susținut de trainerul Cristina Turnagiu Dragna, secretar general al Asociației Romane pentru Protocol și Ceremonial și gazduit de AZAY, furnizor oficial…

- E tensiune la Casa Regala. Iubita Prințului Harry, actrița Meghan Markle, se gandește serios la renunțarea la casatoria cu iubitul ei. Logodnica Prințului Harry trece prin momente delicate deoarece tanara nu se poate acomoda cu viața din familia regala.Actrița in varsta de 36 de ani nu mai suporta protocolul…

- "In prezent, sunt in curs discutii intre Casa Majestatii Sale si RA-APPS privind situatia Palatului Elisabeta. Pe durata acestor discutii, Familia Regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentand contravaloarea folosintei imobilului", a declarat,…

- Intalnire ca in povesti! Kate Middleton si Printul William s-au intalnit cu familia regala suedeza Se spune ca, dupa familia regala britanica, cea suedeza este, in prezent, cea mai celebra din lume, data fiind promovarea intensa in media de pretutindeni si dupa venirea pe lume a micilor mostenitori.…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey. Desi este insarcinata, Kate Middleton nu…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Andrew Popper, șeful Casei Regale, a declarat la o televiziune de stiri ca cele doua castele Peles si Pelisor au fost date Ministerului Culturii pentru o chirie foarte mica, dar ca institutia nu le-a întretinut, asa cum promisese.

- Ramane Familia Regala in Palatul Elisabeta? Potrivit lui Andrew Popper, șeful Casei Majestații Sale, acest lucru este posibil și in acest sens se poarta in continuare negocieri cu Guvernul. „Noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații și avem toate motivele…

- Dan Barna, presedinte USR: „Nu putem face din Casa Regala un fel de OPC sau APIA” Seful USR nu este de acord cu transformarea Casei Regale in institutie publica finantata de la buget. Barna si-a anuntat participarea la mitingul de protest care va avea loc sambata seara in Cluj-Napoca. „Sustinem…

- Autor: Octavian ANDRONIC Coaliția, scapata ca prin urechile acului de o criza prelungita grație calculelor corecte facute de președinte, evalueaza pierderile și ciștigurile rezultate din aceasta noua lepadare de premier STOP Dupa unul cam autist și altul prea grobian, pare sa se fi ciștigat unul…

- Kate Middleton s-a afișat în public fara inelul de logodna din safir, simbol al uniunii maritale cu Prințul William și care a aparținut cândva Prințesei Diana. Lipsa inelului prețios se datoreaza faptului ca este însarcinata. În timpul sarcinii, femeilor li se umfla…

- Kate Middleton a fost vazuta in repetate randuri purtand tiara Prințesei Diana, iar oamenii se așteapta sa o vada cat de curand și pe Meghan Markle cu acest accesoriu prețios. Insa conform protocolului regal, Meghan nu va purta o tiara decat din momentul in care va deveni soția Prințului Harry. Protocolul…

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Guvernul, aviz negativ initiativei legislative referitoare la Casa Regala Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, initiativa care apartine sefilor celor doua Camere ale Parlamentului. Potrivit acesteia, Casa…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului…

- Biroul de presa al Casei Regale a transmis , luni, un comunicat in care ofera detalii cu privire la parastasul de 40 de zile de la decesul Regelui Mihai. „Sambata, 13 ianuarie 2018, la ora 12, Familia Regala va lua parte la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele veșnice a ...

- Decesul Regelui Mihai I, in 5 decembrie 2017, a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale anului care s-a incheiat. Ce se intampla acum cu membrii Casei Regale si controversele legate de ajutorul pe care autoritatile vor sa...

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale.

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Romania TV ca Guvernul va da aviz negativ pe proiectul de lege privind noul statut al Casei Regale, care se afla in acest moment in Parlament: "Avizul va fi negativ dintr-un motiv foarte simplu, cu tot respectul pentru Regele Mihai, pentru ce…

- "Nevoia de a reglementa functionarea Casei Regale ca fundatie sau altfel de institutie din punctul meu de vedere este obligatorie. Este o discutie pe care o vom purta, in mod serios, in februarie in Parlament si sper si in societate daca, cum si cat statul roman trebuie sa ajute Casa Regala a Romaniei.…

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern” adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- „Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman și in proiectul pe care l-am depus, dupa cum știți, nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana astazi, pana la moartea Regelui a fost data in folosința familiei regale și propunerea de proiect este sa ramana in folosința, nu in proprietate.…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- Principesa Margareta a refuzat titulatura de Regina dupa moartea tatalui sau, Regele Mihai, fiind doar custodele coroanei, iar in indeplinirea atribuțiilor ii va fi alaturi soțul sau. Consortul Principesei Margareta, fostul actor Radu Duda, va primi de acum inainte titlul de „Alteta Sa Regala Principele…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a transmis in urma cu scurt timp primul mesaj al Casei Regale dupa funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei. Principesa Margareta le multumeste romanilor pentru afectiunea de care au dat dovada in ultima perioada. "Aceste zile vor ramane in istoria contemporana",…

- Fostul principe Nicolae este decis sa isi revendice pozitia succesorala. Avocatul lui a facut declaratii cu privire la ce isi doreste sa faca acesta in scurt timp. Dupa ce nu a fost lasat sa calatoreasca cu trenul regal alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai, fostul principe Nicolae…

- Fostul Principe Nicolae lupta cu orice preț pentru titlul sau. Acesta vrea sa-și recapete drepturile de membru al familiei regale a Romaniei. Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae.…

- In varsta de doi ani, Printesa Charlotte va merge la o cresa din Capitala Marii Britanii, anuntul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii. "Ducele si Ducesa de Cambridge anunta ca Printesa Charlotte va merge la Willcocks Nursery School din Kensington, in vestul Londrei, din ianuarie".…

- Regele Mihai va fi inmormantat sambata, la Curtea de Argeș, langa Regina Ana. Iata programul transmis AMPRESS de Casa Regala: Ora 10.05. Sala Tronului – Reprezentanții cultelor religioase aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. Ora 10.10 – 10.21. Sala Tronului – Garda la catafalc a membrilor Casei Majestatii…

- Se știe deja ca tradiția Casei Regale britanice cere ca membrii ei sa ofere cadouri amuzante de Craciun. Printre cele mai cunoscute exemple se numara solnițele cu lumini pe care Prințul Philip le-a primit intr-un an, covorul de baie cu imprimeu leopard pe care Prințesa Diana l-a daruit lui Sarah Ferguson…

- Sute de romani au venit sa iși ia un ultim ramas bun de la Regele Mihai Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat de sute de oameni, acolo unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea la Curtea…

- Ducesa de Cambridge este mai radioasa pe zi ce trece, semn ca sarcina evolueaza ca la carte, iar ea se simte foarte bine. De altfel, a revenit rapid la indatoririle regale dupa o scurta pauza pe fondul grețurilor matinale. Insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau cu Prințul William, Kate Middleton…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai, depus la Biserica din Lausanne. Sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost depus la Biserica Ortodoxa Greaca din Lausanne, in ziua de luni, 11 decembrie, in jurul orei 15.00 Libertatea a prezentat, cu o zi inainte, primele imagini ale sicriului cu trupul Regelui Mihai ,…

- Fostul principe Nicolae a primit acordul Casei Regale de a participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache. Avocatul Radu Enache a confirmat ca fostul principe a primit o adresa din partea Casei Regale, prin care a fost anuntat ca poate participa la funeraliile Regelui…

- In urma cu putin timp, oficialii Casei Regale au facut publice pe site-ul oficial mai multe poze de colectie cu Majestatea Sa defuncta. Articolul, care a fost distribuit si pe pagina de Facebook, a fost insotit de descrierea "Fotografii inedite cu Regele Mihai la 93 de ani".