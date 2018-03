Stiri pe aceeasi tema

- Invitatiile la nunta printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica sa, Meghan Markle, au fost trimise, a anuntat, joi, Palatul Kensington, scrie digi24.ro.

- Aproximativ 600 de persoane au fost invitate la cununia printului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor. Aceste persoane au fost invitate si la o receptie organizata de Regina Elizabeth a II-a la St George's Hall. Invitatiile, care…

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, potrivit telestar.fr, transmite Mediafax.

- Sunt cuplul momentului și ii vedem mereu la acțiuni caritabile sau in timpul vizitelor oficiale. Cu toate acestea, toata lumea vrea sa afle cum se comporta prințul Harry cu Meghan Markle atunci cand sunt feriți de ochii publicului.

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- Logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury, ceremonia avand loc in contextul in care actrita americana se va casatori in luna mai.

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Actrita americana Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata si confirmata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii private ce a fost oficiala de arhiepiscopul de Canterbury, potrivit unor articole aparute in presa britanica, informeaza Press Association. Ceremonia a avut…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- ”Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora'', iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Noi detalii au fost facute publice despre nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Peste 2.500 de britanici vor fi invitați la eveniment, este vorba despre cetațeni care s-au implicat in activitați sociale și au devenit lideri ai comunitaților in care traiesc. Kensington Palace a anunțat ca 2.640…

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Cel mai popular cuplu britanic a participat zilele trecute la un eveniment caritabil, in Endiburgh, acolo unde Meghan Markle s-a facut remarcata printr-un gest care incalca protocolul regal. Cei din familiile regale nu au voie sa imbratiseze, in mod public, oameni de rand. Pentru actrita americana,…

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie 1952, dupa moartea regelui George al XVI-lea. Aniversarea a 66-a de ani de domnie a fost salutata cu 41 de salve de tun de catre Trupele regale de artilerie calare in Green Park din Londra…

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Casa regala, dar si contribuabilii din Marea Britanie vor acoperi costurile nuntii printului Harry, care va avea loc pe 19 mai, informeaza International Business Times. Desi in multe tari, inclusiv in SUA, familia miresei se ocupa de obicei de cheltuielile nuntii, traditia si protocolul regal impun…

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint.

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Familia regala britanica se extinde pe zi ce trece. Pe langa faptul ca ducesa de Cambdrige se pregatește sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie, un alt membru al familiei regale a anunțat ca va naște tot in aprilie. Nu este vorba despre Meghan Markle, in ciuda zvonurilor aparute in publicațiile…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti...

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa mai participe la vanatoarea traditionala de Craciun.

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Meghan Markle a participat la liturghia de Craciun, alaturi de familia regala britanica. Logodnica prințului Harry se afla la Sandringham, acolo unde regina Elisabeta a II-a iși petrece de ani buni sarbatorile de iarna. Meghan Markle a aparut la braț cu prințul Harry , alaturi de cei doi fiind ducele…

