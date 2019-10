Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele pamantești ale Reginei-Mama Elena vor fi repatriate, pentru a fi reinhumate la Curtea de Argeș, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza un comunicat al Familiei Regale a Romaniei, care anunța doliu pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie.

