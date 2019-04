Nenorocire pentru o familie din Sulighete in ziua de Paște. Casa unei hunedorence in varsta de 78 de ani a fost cuprinsa de flacari, iar femeia a suferit arsuri ușoare pe fața. Fiul femeii, un barbat de 52 de ani s-a ranit la antebraț in timp ce incerca sa sparga un geam pentru a patrunde […] Articolul Casa mistuita de flacari in ziua de Paște. Un barbat s-a ranit in timp ce incerca sa intre in cladirea care ardea FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .