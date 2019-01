Casa memorială ,,Avram Iancu", vandalizată. Marius Pașcan: Scandalos! Anunțul l-a facut deputatul PMP Marius Pașcan, care spune ca aceasta fapta este scandaloasa și le cere autoritaților sa faca, de urgența, cercetari pentru descoperirea faptașilor. "Scandalos!!!

Provocatori fara de minte au cutezat, astazi, sa murdareasca fațada unei cladiri de referința din Targu-Mureș, a Casei memoriale ,,Avram Iancu", de pe strada care poarta (re)numele Craișorului munților, a eroului național al romanilor. In inscripția profanatoare sunt incluse, cu conotații triviale, și numele martirilor Horea, Cloșca și Crișan, simboluri ale mișcarilor țaranești și rascoalei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

