- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlați a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica,…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Dupa ce a trecut in revista mai mulți baieți de bani gata ai Capitalei, printre care Marius Turcu, Mario Iorgulescu, Alex Pițurca și Bogdan Nemțeanu, Ruxy Mumușica pare ca s-a oprit la Dani Olaroiu, fiul celebrului antrenor Cosmin Olaroiu, cu care se iubește de aproximativ un an. Nu putem spune, insa,…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. Suspectul este un tanar in varsta de 19 ani,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Un adevarat „macel” a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 3, intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din nordul Capitalei, din Herastrau. Celebra Bunesa s-a batut ca-n „Șapte pacate” cu Calina, nepoata premierului, dar și cu Brigada „Secția 19”. Doar intervenția bodyguarzilor a oprit…

- Primaria Municipiului Iasi a eliberat un numar de 279 de avize de principiu, valabile pana in data 9 martie, pentru amplasarea de masute pliante in vederea comercializarii de martisoare si flori naturale. Zonele pentru care sunt eliberate avizele de principiu pentru masute pliante pentru comercializarea…

- Dupa ce a aflat ca Guvernul a aprobat o pensie speciala pentru luptatorii cu merite deosebite din perioada 1945-1989, Viorel Lis a depus dosar in acest sens, insa i-a fost respins. Fostul edil la Capitalei are momentan o indemnizație de revoluționar, care se ridica la aproximativ 1700 lei. Alexandru…

- Fostul eurodeputat Adrian Severin a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri, 28 februarie. Fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru coruptie, ceruse magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 sa fie…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Școli inchise in continuare din cauza viscolului și a gerului naprasnic care s-a apustit asupra țarii noastre. Unele unitați școlare raman inchise și miercuri (28 februarie), din cauza ninsorilor, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda…

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Dupa ce a ratat din nou calificarea in finala de la Eurovision Romania 2018, Mihai Traistariu a rabufnit pe Internet. Artistul a postat un mesaj acid prin care transmite faptul ca voturile in favoarea sa ar fi fost mai multe, de fapt, decat 1.100. FINALA EUROVISION ROMANIA…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, au confirmat agenții acesteia. Devenita celebra pentru rolul din producția BBC The Vicar of Dibley, actrița nascuta la Doncaster a aparut și in celebrul film Notting Hill. Actrița a murit din cauza naturale, a anunțat agenta sa. In 1998,…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Nicio emoție in ceea ce privește profitul livrat de biletul zilei de miercuri. In Leganes – Real Madrid, scor 1-3, cele doua goluri propuse pe bilet s-au marcat inca din primele 11 minute, in timp ce in Șahtior – AS Roma, oaspeții au ajuns rapid la 4 cornere executate, cu un total de 7 doar […] The…

- Caz uluitor la Acces Direct! O femeie are un copil cu amantul, dar acesta refuza sa-l accepte! Soțul i-a murit, dar femeia povestește cum a fost cucerita de un alt barbat inca de cand soțul traia. La 6 luni de la moartea soțului, tanara a ramas insarcinata. „Am fete de 16 ani si de 12 […] The post Povestea…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Exatlon, 17 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. S-a zvarcolit de durere in tabara Faimașilor, in special la ultima proba la care a participat și la care echipa lui a pierdut. Ajuns in casa, Oncescu a acuzat dureri insuportabile, dar a incercat sa ascunda totul. Exatlon,…

- "In sfarșit!!!! Dupa ce urlu de mai bine de o luna sa se publice acest Ordin, iata ca minunea se intampla! Salut decizia premierului Dancila! Acum mai ramane sa raspunda și cei care de ani de zile au permis ca Statul Roman sa piarda șapte miliarde de euro!!! Și unii sunt inca acolo, in ANRM, iar…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a eliberat din funcție seful IM Retelele electrice de iluminare „Lumteh", Nicolae Veresco, precum si seful IM Regia de exploatare a drumurilor si podurilor „Exdrupo", Stefan Racu. Acest anunț a fost facut de Radu pe pagina sa de facebook.

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Avand…

- Directoarea unei gradinite private din Bucuresti a murit dupa ce a fost injunghiata de fostul ei sot. Crima a avut loc in biroul femeii aflat in incinta unitatii de invatamant. Femeia in varsta de 38 de ani, care potrivit unor surse judiciare citate de News.ro se numeste Nicoleta Botan, a fost injunghiata…

- Deputatul PMP Robert Turcescu, cel care a initiat in 2016 proiectul de hotarare vizand acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei lui Neagu Djuvara, a aratat ca istoricul roman, decedat joi, la varsta de 101 ani, a fost un om extraordinar, un om bun. "Dumnezeu sa-l odihneasca…

- Istoricul Neagu Djuvara a incetat din viața. Istoricul și diplomatul Neagu Djuvara avea 101 ani. Istoricul s-a nascut la 18 august 1916, in București, intr-o familie de origine aromana așezata aici la sfarșitul secolului al XVIII-lea și care a dat țarii mai mulți oameni politici, diplomați și universitari.…

- Doua mașini au fost facute zob intr-un accident produs pe strada Ismail din centrul Capitalei. Automobilele s-au ciocnit frontal, dupa ce unul dintre soferi a iesit pe contrasens.Potrivit politiei, care a deschis o ancheta in acest caz, femeia conducea cu viteza excesiva.

- Ieri, fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru coruptie, a cerut magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 sa fie liberat conditionat, el subliniind ca a executat pedeapsa cu demnitate si nu a cerut zile castig, desi a scris numeroase lucrari stiintifice, potrivit…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce,…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația…

- “Nu exista o solicitare (n.r. pentru protestul de sambata). Tot ceea ce se intampla in acest moment este in afara cadrului legal. Am inaintat catre Jandarmerie sa dispuna masurile in consecința. (…) In condițiile in care depașesc cadrul legal, dumnealor gasesc masurile care se impun”, a spus, intr-o…

- Starea initiala a site-ului digibuc.ro aferent Bibliotecii Digitale a Bucurestilor a fost restabilita integral in urma interventiei unei echipe de specialisti de la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, care a efectuat, in ultimele saptamani, un audit amanuntit al sistemelor hardware si software.

- Oana Lis a decis sa vanda costumele sotului ei, Viorel Lis. Ea spune ca sunt prea multe, nu le poarta si, astfel, locul lor este undeva la ... vanzare. Plus ca sotii Lis au nevoie de bani. Nevasta fostului primar al Capitalei spune ca acestea ar avea o valoare destul de mare, pentru ca Viorel al ei…

- Alexandru Arsinel a devenit Cetațean de Onoare al Capitalei. Actorul s-a declarat bucuros de premiu, dar n-a uitat de soția sa, care abia a ieșit din spital și nu a ascuns faptul ca ii va dedica partenerei de viața … o parte din premiu. Dupa mai multe vești rele, a venit și una buna pentru Alexandru…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD dureaza deja de aproape patru ore, fara sa se fi ajuns la un consens. Dupa ce mai mulți „baroni” au cerut demisia premierului Tudose, tabara celor „neutri”, din care fac parte reprezentanții Capitalei, genereaza un scandal.Cațiva membri din CEx…

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- SARBATOARE LA SIBIU: Cu prilejul aniversarii Zilei Culturii Naționale și a 168 de ani de la nașterea marelui poet național, Mihai Eminescu, Academia Forțelor Terestre "Nicolae Balcescu", in colaborare cu Asociațiunea Transilvana pentru Literatura Romana și Cultura Poporului Roman "ASTRA", autoritațile…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Saptamana trecuta s-a stins din viața actorul Gelu Zaharia, societar al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași. Interviul de fața, pe care il publicam in doua parți, ramane una dintre puținele marturii scrise ale trecerii lui Gelu Zaharia prin teatrul romanesc. Fara a cunoaște arta bagatului in…

- Cineva m-a intrebat ce cred in legatura cu ce se petrece in centrul Capitalei acum. Regele, mort, e așezat pe un afet de tun, iar poporul din piața scandeaza ”Regele Mihai!”. Mihai nu se mai ridica din morți. Dar ceva, cineva, a ridicat in mod miraculos valul de pe ochii romanilor care s-au randuit…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora este invitatul primei conferinte la Teatrului National din noul an, care va avea loc pe 14 ianuarie, de la ora 11.00, la Sala Studio. Conferinta se va intitula: "101. Dialog cu Mihai Sora". Biletele se pun in vanzare sambata.Citeste si: Accident feroviar GRAV.…