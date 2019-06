Stiri pe aceeasi tema

- de Oana Moisil (Paris) Oamenii aștia vor spera in continuare, chiar daca au ramas cu buletinele in mana, dupa o zi de rabdat in picioare, fara sa apuce sa voteze. Au trecut trei zile de atunci. Cei care se uita la inregistrarile cu diaspora disperata inca plang - in special la filmul montat de Recorder.ro…

- • O situatie de-a dreptul scandaloasa se intalneste in Zona Metropolitana Iasi, mai ales in cazul iesenilor care locuiesc la casa • Oamenii se plang de faptul ca sunt obligati sa ramana cu deseurile in gospodarii din cauza operatorului care ridica prea rar gunoaiele in zonele respective • Operatorul…

- Incident socant, duminica seara, in Olanda, acolo unde sute de romani protestau, dupa inchiderea sectiei de vot. Oamenii legii au intervenit si chiar i-au batut pe unii dintre ei cu bastoanele.

- La data de 15 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 2 perchezitii domiciliare pe raza localitatii 23 August si…

- Atenție pentru locatarii blocurilor mai vechi de 25 de ani! Un bloc cu 4 etaje s-a prabușt in miezul zilei, sub privirile distruse ale oamenilor. Care este motivul prabușirii și ce se va antampla cu zecile de oameni ramași fara locuința

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat marti, 16 aprilie, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul…

- Informație extrem de importanta pentru romanii care muncesc sau intenționeaza sa plece in Marea Britanie! In timp ce englezii sunt tot mai mult preocupați de problematica Brexit-ului, autoritațile au anunțat ce se intampla cu romanii daca Anglia iese din Uniunea Europeana!

- In cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au descins pe raza județului Gorj, fiind vizata savarșirea infracțiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal, pe teritoriul Romaniei, a unor produse accizabile supuse marcarii, fara a fi…