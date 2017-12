Casa lui Mos Craciun, in pericol? Cat de afectata e Laponia de incalzirea globala

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatit pentru cea mai aglomerata noaptea din an cu o tolba plina de cadouri, Mos Craciun a plecat la drum. Inainte de cea mai lunga calatorie, simpaticul batranel le-a transmis un mesaj celor...

- Versurile publicate pe Facebook in Ajunul Craciunului au strans zeci de aprecieri si redistribuiri. „Mos Craciun in salopete/ De curent, gaze sau apa,/ Sprijina creduli sa scape/ De stransura toata, toata./ Revizii la gaze, apa,/ O oferta de produse,/ Orice ,,Mosul" spune daca/ Vorba-n casa il aduce./…

- Ajunul Craciunului, in tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun. Despre moș Ajun se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun, deoarece seamana intre ei ca doua picaturi de apa. Totodata, se știe despre moș Ajun ca ar fi fost ultimul dintre apostoli. De asemenea,…

- Populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni la inceputul anului 2018, au anuntat reprezentantii German Foundation for World Population. Iar in 2050 pe Terra vor trai 9,6 miliarde de oameni.

- Expertii acestui institut se asteapta ca numarul total de oameni care traiesc pe Terra sa fie de 7.591.541.000 la 1 ianuarie 2018.Pe parcursul acestui an, numarul oamenilor de pe planeta noastra a crescut cu 83 de milioane, o cifra similara cu populatia Germaniei.Potrivit statisticienilor,…

- Casa lui Mos Craciun se afla in Laponia, care se intinde pe suprafata a patru tari: Norvegia, Suedia, Finlanda si Rusia. Laponia este un loc plin de magie unde locuiește Moșul impreuna cu renii și spiridușii lui, un spațiu miraculos unde se infaptuiesc minuni și unde tot anul Moșul pregatește cadouri…

- Scrisoriile celor mici ce urmeaza sa fie trimise catre Mos Craciun vor ajunge cu bine la destinatie si chiar vor primi raspuns.Casa lui Mos Craciun se afla in Laponia, care se intinde pe suprafata a patru tari: Norvegia, Suedia, Finlanda si Rusia.

- Anul 2017 se apropie de final, iar weekendul care vine este fara indoiala cel mai așteptat sfarșit de saptamana din an. Moș Craciun va veni pe o vreme destul de buna cu maxime de 5 grade Celsius. Este posibil sa cada si cativa fulgi. Cel mai frig va fi la munte, unde minimele vor fi de -8 grade Celsius,…

- Modificarile la legile justitiei risca sa puna in pericol progresele facute Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei afirma într-un comunicat comun ca legile adoptate recent privind reforma justitiei în forma lor actuala, precum si…

- Mos Craciun a venit tocmai din Laponia si a impartit sute de cadouri copiilor din trustul Intact Media. De la intalnire nu au lipsit nici ajutoarele sale, care au dansat si au cantat cu pustii de toate varstele la petrecere.

- Mos Craciun a aterizat pe Aeroportul International Oradea. Batranul cu barba alba a sosit din Laponia, nu cu o sanie trasa de reni, ci cu elicopterul, avand in vedere ca nu a fost zapada deloc prin aceasta parte a tarii.

- *Imn Național: Sami soga lavlla*Limbi oficiale: Lapona, Norvegiana, Suedeza, Finlandeza, Rusa*Suprafața: aprox. 388,350 km² Unde locuiește Moș Craciun? Cu siguranța și voi v-ați intrebat candva și apoi copiii și nepoții voștri va trag de maneca și va intreaba... insetați de poveste și... nerabdare!…

- In semn de respect fata de Majestatea Sa Regele Mihai I si in urma decretarii oficiale a doliului national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, se suspenda concertele de pe 15 si 16 decembrie din cadrul Targului de Craciun Bucuresti. Manifestarile artistice din zilele de 15 si 16 vor fi reprogramate…

- Moș Craciun a poposit miercuri seara in centrul municipiului Suceava. El nu a venit cu sacul gol ci cu 5.000 de cadouri care au fost imparțite copiilor cuminți. Plinul la sac l-a facut ca in fiecare an Primaria muncipiului Suceava iar calitatea de moș și-a insușit-o primarul Ion Lungu. Cadourile au…

- Cercetatori sunt contrariati de un fenomen care are loc in intreaga lume: cerul se cutremura. Mai mulți oameni de știința au incercat sa explice sunetele stranii venite din cer. In anul 2017 au avut loc 64 de evenimente de aceasta natura, iar ele au implicat explozii puternice si inexplicabile. Cel…

- Vacanța in țara lui Moș Craciun. Copiii cuminți și-au facut deja bagajele și abia așteapta sa pașeasca in satul Moșului de la Polul Nord. Un tarim magic unde puteți ajunge și voi. Plimbari cu sania trasa de reni, safari cu huski sint doar citeva dintre cele mai interesante experiențe pe care le puteți…

- Și in acest an, Iulius Mall Timișoara a pregatit surprize aparte pentru clienții sai, mici sau mari. In luna decembrie, clienții mall-ului pot descoperi un ținut de gheața prin intermediul realitații augmentate, tehnologia care imbina realitatea fizica cu cea virtuala, o experiența inedita,…

- In ultima saptamana, in Parcul Lumea Copiilor au petrecut peste 25.000 de bucureșteni. Cifra este avansata de Marian Goleac, directorul general al SC. ADP 4 SA, societatea care administreaza parcurile și spațiile verzi din sectorul 4. Fie ca au participat la concerte, ca și-au cumparat bunatați…

- Familia Gherasim, cea care a castigat calatoria spre Laponia, tara lui Mos Craciun, a pornit in aceasta dimineața la drum. Avionul care ii va duce spre taramul magic a decolat la ora 07:00.

- Cosmonautul rus, Anton Shkaplerov, susține ca au fost prelevate bacterii de pe exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Acestea sunt studiate in prezent de catre ruși și ar putea avea o proveniența extraterestra, insa nu prezinta nici un pericol. Potrivit acestuia, in cazul unei iesiri…

- Vacanța în țara lui Moș Craciun. Copiii cuminți și-au facut deja bagajele și abia așteapta sa pașeasca în satul Moșului de la polul nord. Un tarâm magic unde puteți ajunge și voi.

- Provincia Laponia este regiunea asociata cu teritoriul din cadrul Finlandei si are capitala administrativa si comerciala situata la Rovaniemi. Traditionala casa a laponilor, aceasta regiune a diversitatii culturale si etnice se intinde pe teritoriul a patru țari si anume: Finlanda, Norvegia, Suedia…

- Intr-un mod surprinzator, Moș Craciun a luat o pauza din pregatitul cadourilor pentru copii și a venit din Laponia la Sibiu, unde a ținut o conferința de presa și le-a povestit jurnaliștilor cuminți cat de dificila și totodata frumoasa este misiunea sa. Ajutat de Craciunița sa se așeze…

- Locuitorii din Albinen, un mic sat din cantonul elvetian Valais, se vor pronunta prin vot in data de 30 noiembrie asupra unei propuneri privind acordarea unei prime familiilor care sunt dispuse sa vina si sa locuiasca acolo timp de cel putin un deceniu, informeaza publicatia The Independent.…

- Scrisorile copiilor din Republica Moldova vor ajunge si anul acesta in casa lui Mos Craciun. Cei care vor avea grija ca ravasele copiilor sa ajunga in siguranta in Laponia sunt 12 aventurieri moldoveni.

- Populatia din Coreea de Nord este foarte suparata de Donald Trump, iar oamenii l-au condamnat pe presedintele american la moarte. Un ziar de stat a publicat un articol dur la adresa lui Trump, relateaza The Independent.

- „Punere in garda pentru omenire: al doilea avertisment”. Aceasta este semnalul de alarma solemn pe care mai mult de 15.000 de oameni de știința din 184 de țari l-au publicat luni 13 noiembrie in revista BioScience. Ei cer actiuni concrete si rapide de protectie a mediului, in conditiile in care, la…

- „Nu exista niciun pericol pentru populație”, a asigurat presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, dupa anunțul Institutului francez de radioprotectie si siguranta nucleara din ...

- Deși sezonul rece poate parea nepotrivit pentru realizarea lucrarilor de amenajare interioara sau exterioara, uneori acestea sunt necesare. Fie ca nu ai reușit sa termini la timp ce ți-ai propus sau ca abia acum ai observat ca unele zone necesita imbunatațiri, vremea rece nu ar trebui sa fie o preocupare…

- Copiii Moldovei sint invitați sa-i scrie altfel de scrisori lui Moș Craciun și sa le aduca in 34 de puncte de colectare a acestora pe intreg teritoriul țarii. La 16 noiembrie 2017, din toate scrisorile colectate va fi aleasa o scrisoare cistigatoare prin tragere la sorti, iar copilul din Moldova, al…

- Copiii din Moldova vor avea posibilitatea si in acest an sa-i trimita scrisori lui Mos Craciun. Ravasele vor fi duse in Laponia de 12 aventurieri. Ei vor parcurge peste 20 de mii de kilometri, pentru ca sarbatorile de iarna ale micutilor sa fie cat mai frumoase.

- Pericol de explozie pe calea ferata in dreptul localitatii prahovene Breaza. La vagonul unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a izbucnit un incendiu. Autoritatile au decis evacuarea localnicilor pe o raza de 800 de metri.

- Pompierii prahoveni intervin, marți seara, in gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor specifice la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum, populația urmand sa fie evacuata pe o raza de aproximativ 800 de metri.

- Pompierii prahoveni intervin, marți seara, în gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor de siguranța la un vagon de tren încarcat cu nitrat de amoniu, din care iese fum, informeaza Agerpres. Populația este evacuata pe o raza de aproximativ 800 de metri.

- O stație spațiala a Chinei, scapata de sub control, și-a accelerat caderea și poate lovi Pamântul oricând, începând din acest moment pâna în aprilie 2018, anunța The Independent.

- Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui barbatul de 28 de ani, din localitatea Crasnea, schimbase in urma cu putin timp butelia, iar cand a vrut sa aprinda plita, aceasta a explodat din cauza unor defectiuni la ceasul regulator. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost stins imediat…

- Toate companiile au anumite ingrediente secrete pe care le folosesc in compozitia produselor, iar acest lucru este normal cat timp acele ingrediente nu sunt daunatoare organismului. Ce se ascunde de fapt in mierea de albine?

- c pentru ca nu a vrut sa achite camera de hotel in care a stat. Un barbat din China a incercat sa fuga folosind firele de telefon din hotel, suspendate la nivelul etajului 19. A ramas insa blocat și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l salva.

- Toate relele vor fugi de la casa acestor 7 zodii. Ce sa faci ca sa scapi de ghinioane. CAPRICORN Nativii acestei zodii nu au avut un trecut prea stralucit, dar asta nu i-a impiedicat sa ajunga ceea ce sunt in momentul de fata. Gandirea pozitiva va ajuta sa scapati din orice pericol…

- Localnicii din Hawaii, statul american aflat in Oceanul Pacific, au fost sfatuiti sa se pregateasca pentru un eventual atac nuclear, in urma escaladarii tensiunilor cu Coreea de Nord, informeaza The Independent, citat de Mediafax . Advertisement Autoritatile statale au sfatuiti sa se pregateasca pentru…

- Daniela Kovacs și Rene Iliescu au avut incredere in prietenia lor, nascuta dintr-o coincidenta fericita, ce le-a adus in fata Marelui Zid, cu aceeasi dorinta: sa le ofere fetelor lor o experiența de neuitat: o excursie aproape de Polul Nord, in Laponia. Si au castigat mai mult de atat. Cum au reușit?…