- Casa pe care regretatul star Elvis Presley si sotia lui, actrita Priscilla Beaullieu, au cumparat-o in urma cu mai bine de 50 de ani, in Beverly Hills, poate fi acum inchiriata prin intermediul platformei Airbnb.

- Locuinta poate fi inchiriata de oricine este dispus sa plateasca 3.995 de dolari (3.600 de euro) pe noapte. Cel care inchiriaza, este obligat sa ramana aici cel putin cinci zile, aceasta fiind una dintre conditiile contractului. Proprietatea, de 498 de metri patrati, dispune de patru dormitoare pentru…

- Cantaretul Elvis Presley si actrita Priscilla Beaulieu s-au casatorit in 1967, in Las Vegas, si au cumparat o casa in Beverly Hills, pe Hillcrest Road 1174 din cartierul Trousdale Estates. In prezent, idilica resedinta in care au locuit cei doi timp de sase ani, este disponibila pentru inchiriat prin…

- A spus sau nu adevarul primarul Iasului cu doua zile in urma, cand a replicat unui articol de presa care ii atribuia o a cincea vila? Amintim ca, luni, saptamanalul ReporterIS a relatat ca Mihai Chirica s-a mutat din locuinta pe care o ocupa de mai bine de doi ani intr-un imobil vecin, practic identic…

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf dețin apartamente de lux in America, o astfel de locuința de lux aflandu-se chiar in Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o. Aceasta ar fi una dintre cele 11 case deținute de familia celor doi. Prima achiziție…

- Un tanar de 31 de ani din Cluj a fost retinut, sub acuzatia de furt calificat. Individul a facut rost de niste haine de jandarm si astfel deghizat a sustras mai multe bunuri dintr-o locuinta.

- Un barbat din Radauti care si-a agresat sotia a fost evacuat din locuinta in care locuia cu aceasta. Sambata la amiaza, Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata prin „112” de catre o femeie de 52 ani, din Radauți cu privire la faptul ca este agresata de sotul sau, de 47 ani. In urma cercetarilor…