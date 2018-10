Stiri pe aceeasi tema

- Locuinta de vacanta a sotilor David si Victoria Beckham a fost tinta unui grup de spargatori mascati, pe care politia britanica nu a reusit inca sa ii prinda, potrivit dailymail.co.uk.

- Divorteaza Victoria si David Beckham? Victoria Beckham si David Beckham sunt casatoriti de aproape 20 de ani si au fost mereu admirati pentru cat de uniti au fost in toata aceasta perioada, aducand pe lume multi copii si pozand ca un cuplu perfect. De ceva timp au aparut insa zvonuri ca cei doi ar fi…

- Polițiștii au facut, miercuri, o percheziție la locuinșa barbatului care și-ar fi sechestrat concubina timp de 5 ani. In urma perchezitiei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe sisteme informatice. Barbatul a fost adus la sediul Secției de Poliție Rurala Rucar pentru audieri,…

- Politistii au aflat ca acest tanar este cel car,e in noaptea de 26 spre 27 septembrie 2017, ar fi patruns prin escaladarea unui geam, in locuinta unui barbat de 49 de ani, din municipiul Iasi, de unde ar fi sustras un telefon mobil, doua pachete cu tigari si o geanta de dama in care se aflau mai multe…

- Politistii din cadrul structurii de analiza si prevenire a criminalitatii si Politiei Municipiului Targoviste au organizat o campanie de informare a populatiei cu privire la prevenirea furturilor din locuinte. Politistii au distribuit pliante pe care erau consemnate o serie de recomandari pentru evitarea…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in peste 1.000 de statii de cale ferata, aerogari, rute feroviare si navale, pentru mentinerea sigurantei transporturilor. Potrivit Politiei Romane, in perioada 1 ndash; 7 septembrie 2018, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi,…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din Pitesti, om de afaceri local, a fost gasit mort, marti seara, in propria locuinta.Prima ipoteza a anchetatorilor este ca acesta s-ar fi electrocutat cu o pompa cu care uda gradina, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, oamenii…

- Lovitura dura primita de clanul Cordunenilor • Politistii ieseni, impreuna cu o echipa de mascati din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale (SAS) Iasi, au descins la casa unui apropiat al clanului Corduneanu • Care sunt motivele pentru care politistii l-au luat cu asalt • Se profileaza un conflict…