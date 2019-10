Stiri pe aceeasi tema

- Casa din satul Hobița, Județul Gorj, a marelui sculptor Constantin Brancuși s-a prabușit. A mai ramas un singur perete. Locuința in care a vazut lumina zilei celebrul artist este putrezita si in pragul de a se prabusi in totalitate. In vecinatatea casei in care a vazut lumina Brancuși, a fost construita…

- Școala Gimnaziala din Câlnic este în șantier, cu toate ca orele elevilor au început. Astazi, o bucata din tavanul unei sali de clasa a cazut, în urma lucrarilor care se fac la acoperișul cladirii.

- La data de 13 august a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Turceni au identificat un tanar, de 24 de ani, din localitate, care, in perioada decembrie 2018 – 12 august a.c., ar fi patruns in casa unei femei, de 51 de ani, din Turceni, unde nu locuia nimeni, de unde ar fi sustras un aparat foto…

- La data de 10 august a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doua femei, de 38 și 40 de ani, ambele din comuna Godinești, banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acestea,…

- Sute de locuri au ramas neocupate la Universitatea “Constantin Brancusi“ din Tg-Jiu in urma admiterii din vara. Nu mediile mici sunt cauza acestei situatii, ci numarul de absolventi de liceu care este in descrestere de la an la an in judetul Gorj. Lo...

- Un barbat de 68 de ani, din Peștișani, Gorj, a fost gasit joi dimineața, spanzurat de un cuier, in locuința personala, din satul Hobița. Descoperirea a fost facuta de catre fratele batranului, din aceeași localitate. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reișit faptul ca barbatul…

- Un copil, de zece ani, din Gorj, orfan și care este premiant are nevoie de un acoperiș deasupra capului. Este crescut de bunica din Jupanești, Gorj. Locuința lor a ars recent și au ramas sub cerul liber. Mama l-a parasit pe Abeel Dat la un an și trei luni, iar tatal, care il creștea exemplar, a […]

- Publicista Alice Nastase Buciuța și artistul fotograf Paul Buciuța au realizat, la Muzeul Pietrei un amplu interviu cu poetul Lucian Avramescu și un fotoreportaj despre acest așezamant de cultura realizat prin munca și pasiunea scriitorului. ”Nu vi se pare ca aceste rașnițe de piatra, gasibile in mai…