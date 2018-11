Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Culturala de Educatie prin Arta lanseaza, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, o serie de evenimente sub genericul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, a caror desfasurare a inceput la sfarsitul lunii octombrie si se va incheia in 13 noiembrie. Proiectul are in vedere iluminarea arhitecturala…

- O expozitie de fotografie care acopera cei 100 de ani de la realizarea Unirii a fost inaugurata luni in centrul municipiului Cluj-Napoca, ideea specialistilor de la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei fiind aceea de a crea o calatorie virtuala prin istoria Romaniei. Expozitia "10 x 10 - Zece…

- Casa omului politic Stefan Cicio Pop din Arad, in care a functionat Consiliul National Roman Central, construita in stil eclectic, este inclusa in proiectul intitulat 'Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina', derulat de Asociatia Culturala pentru Educatie prin Arta, in parteneriat cu Apart Production…

- In perioada 29 octombrie - 13 noiembrie se desfașoara, in București și in alte 5 orașe din țara, proiectul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, in cadrul caruia vor fi iluminate arhitectural 10 cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri și de ultimii o suta de ani. Proiectul,…

- In perioada 29 octombrie – 13 noiembrie se desfașoara, in București și in alte 5 orașe din țara, proiectul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, in cadrul caruia vor fi iluminate arhitectural 10 cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri și de ultimii o suta de ani. Proiectul,…

- In data de 29 octombrie 1948, la ora 01.00 noaptea, una dintre cele mai importante personalitați din Romania, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Iuliu Hossu, era arestat de comuniști. Arestarea sa facea parte din planul comuniștilor de a suprima Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica. Arestarea…

- Președintele UNNPR a prefațat volumul „Alba Iulia, Notarii și Marea Unire” Intalnirea profesionala și omagiala a Colegiilor Directoare ale Camerelor Notarilor Publici din Romania sub titulatura de „Profesia de notar in an centenar” a avut oc in perioada 11-14 octombrie 2018 la Alba Iulia, in organizarea…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” implinește anul acesta in luna septembrie 66 de ani de activitate. Actorii teatrului vor marca aceasta frumoasa aniversare prin deschiderea stagiunii 2018 – 2019 cu o noua piesa – „Pasarea maiastra”, in regia și adaptarea regizorului Gabriel Apostol. Spectacolul face parte…