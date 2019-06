Casă lovită de fulger în județul Brașov Seara grea pentru pompierii din județul Brașov. O casa de locuit a fost lovita de fulger in comuna Poiana Marului. De asemenea, in aceeași localitate, un incendiu a izbucnit la o șura. In primul caz autoritațile au trimis imediat un echipaj SMURD și doua autospeciale de pompieri. Drumul de acces este greu accesibil, susțin reprezentanții ISU Brașov. In ceea ce privește incendiul de la șura, alte doua autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului. Din fericire in niciunul dintre aceste incidente nu au fost inregistrate victime. Mai multe zone din județul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

