Casa Județeană de Pensii Timiș, jefuită. Suma uriașă care a fost abandonată în seifuri de hoți Alarma in aceasta dimineața la Casa Județeana de Pensii Timiș – cand angajații au ajuns in birouri au constatat ca, la sfarșitul saptamanii, hoții au dat lovitura. Au patruns in cladire printr-o ușa din spate și au spart doua seifuri. Surpriza mare este ca hoții nu au luat toți banii, fiind descoperiți aproximativ 200.000 lei […] Articolul Casa Județeana de Pensii Timiș, jefuita. Suma uriașa care a fost abandonata in seifuri de hoți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

