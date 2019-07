Stiri pe aceeasi tema

- Emiterea de acțiuni la purtator devine interzisa in Romania, dupa ce președintele Iohannis a semnat proiectul de lege care instituie aceasta interdicție. Legea va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, iar deținatorii acestui tip de acțiuni vor trebui sa le predea in termen de 18…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 563 din 9 iulie a fost publicata Legea numarul 127 privind sistemul public de pensii si anexele.Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand din 1 septembrie 2019 si pana in 2022. Astfel, valorile prevazute…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad informeaza ca Legea nr. 52/2011 – privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri a fost completata prin OUG nr. 56/03.07.2019, domeniile de activitate in care se poate presta munca cu zilieri fiind suplimentate. Astfel, angajatorii…

- Legea antifumat ar putea fi modificata, astfel incat fumatul in mașinile in care se afla copii sau femei insarcinate sa fie interzis, dupa cum arata un proiect ce se afla in dezbatere la Senat.

- In solicitare, președintele pune in vedere ca este necesara reanalizarea pentru a nu fi in situația proorogarii succesive a aplicarii legii. Președintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind statutul personalului feroviar. Solicitarea este adresata președintelui…

- Casa Judeteana de Pensii Arges informeaza ca in judetul Arges au fost evaluate si inregistrate cu drept de recalculare a pensiilor peste 3.000 de persoane. Acestea beneficiaza de recalcularea pensiei prevazuta de Legea 221/2018 (au lucrat in conditii superioare de munca si nu au beneficiat de majorarea…

- Comunicat de presa – Casa Județeana de Pensii Teleorman informeaza in Eveniment / on 14/05/2019 at 09:54 / Pana la data de 13 mai 2019, conform prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, din totalul de 1.245…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata modificarea legii pentru completarea Legii nr. 282 2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor…