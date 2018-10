Casa în care s-a născut Constantin Bârncuși s-a prăbușit. Ce spune ministrul culturii despre acest lucru Casa in care s-a nascut sculptorul Constantin Brancuși, situata in localitatea gorjeana Hobița, s-a prabușit de tot dupa ce ultimul zid care mai statea in picioare a cazut din cauza vremii zilele trecute. Locuința in care a copilarit Brancusi se afla in satul Hobita, din judetul Gorj, la aproximativ 200 de metri distanta de Casa memoriala ”Constantin Brancusi“, care este o copie a cladirii originale. Saptamana trecuta, casa originala, care este proprietate privata și aparține moștenitorilor artistului, s-a parbușit. ”S-a prabusit, da. Intr-o seara. Stateam si ne uitam cum cade. Nu avem ce sa mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, afirma ca prabusirea ultimelor vestigii ale casei de la Hobita in care s-a nascut marele Constantin Brancusi reprezinta „un rasunator semnal de alarma” pentru crearea unui sistem de prioritati culturale si a unui mecanism…

