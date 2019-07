Stiri pe aceeasi tema

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. După o noapte albă…

- Liderii Uniunii Europene continua luni discuțiile pentru desemnarea președinților principalelor instituții europene, in condițiile in care planul Angelei Merkel privind numirea lui Frans Timmermans in funcția de președinte al Comisiei Europene risca sa fie respins, potrivit Bloomberg preluata de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- Muzeul de Arta Ploiesti isi are originea in Pinacoteca Municipiului Ploiesti, infiintata in noiembrie 1931 in urma eforturilor consecvente ale unui grup de vaza de intelectuali ploiesteni, intre care avocatul, omul politic si colectionarul de arta Ion Ionescu-Quintus, arhitectul Toma T. Socolescu, istoricul…

- Pe 9 mai, de ziua Europei, Sibiul va reuni toții șefii de stat din Uniunea Europeana. Pregatirile pentru summit dureaza deja de cateva saptamani și ritmul nu pare sa fi incetinit cu mai puțin de 24 de ore inainte de ziua cea mare. Persoanele responsabile cu organizarea fac tot posibilul ca locul unde…

- Un oficial din cadrul Ministerul nord-coreean de Exterme a avertizat Statele Unite ca vor exista "consecințe nedorite" daca aceste nu iși vor schimba poziția privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat presa sud-coreean, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: Curiosul caz al…

- Compania aeriana Scandinavian Airlines System (SAS) a anulat înca 1.200 de zboruri programate pentru luni și marți, pe fondul grevei piloților din Danemarca, Norvegia și Suedia, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.SAS și-a prezentat scuzele celor 110.000 de pasageri afectați și i-a…