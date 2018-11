In 1941, la un an de la cooptarea sa ca membru plin al Academiei Romane, pe locul ramas vacant ca urmare a dispariției Bardului din Rașinari, Nichifor Crainic rostea un discurs emoționant, spunand ca “George Coșbuc a inchis ochii pe neașteptate, in preajma triumfului național, iar Octavian Goga s-a prabușit brusc, in preajma dezastrului […] Casa Goga, facuta de Creanga (I) is a post from: Ziarul National