- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca romanii care locuiesc in Marea Britanie vor avea timp pana la finalul anului 2020 sa se inregistreze pentru statutul de rezidența, anun'[ MEDIAFAX."Vești insorite de la Londra, in pofida ceții Brexit.…

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Ursula von der Leyen, candidata la presedintia Comisiei Europene (CE), este pregatita sa acorde mai mult timp Regatului Unit in vederea iesirii sale din Uniunea Europeana (UE), in cazul in care Londra va cere acest lucru, relateaza AFP, conform news.ro.Raluca Turcan a IZBUCNIT: Ca sa scape…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze…