Casă din Plopșoru, cuprinsă de flăcări în toiul nopții Pompierii gorjeni au avut parte de o misiune dificila, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce un incendiu violent a cuprins o casa din Plopșoru. La fata locului s-au deplasat mai multe autospeciale cu apa si spuma. Din fericire, in momentul in care a luat foc cladirea, nu era nimeni inauntru. Flacarile au mistuit … Articolul Casa din Plopșoru, cuprinsa de flacari in toiul nopții apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Tulcea au intervenit mai multe ore, in noaptea de joi spre vineri, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care risca sa cuprinda doua pensiuni. Incendiul s-a manifestat pe zece hectare, iar pompierii au fost nevoiti sa treaca Dunarea cu o barca, flacarile manifestandu-se…

- Catedrala Notre Dame din Paris a fost cuprinsa flacari in zona acoperișului. In imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum zona a fost cuprinsa de fum dens, relateaza BFMTV. Incendiul ar fi izbucnit din cauza lucrarilor de renovare care au loc la celebra catedrala Notre Dame, una dintre…

- Sectia de pompieri Jibou din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj a fost solicitata marti seara – 9 aprilie, ora 21.26, sa intervina la un incendiu izbucnit la o gospodarie de pe strada Traian din localitate. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica,…

- Un incendiu violent a izbucnit sambata dupa-amiaza, cu puțin timp inainte de ora 16:00, la un imobil situat pe raza localitații salajene Capalna, comuna Galgau. Potrivit primelor informații, incendiul s-a declanșat la nivelul unei case situate pe raza localitații Capalna, flacarile extinzandu-se și…

- Pompierii gorjeni au fost solicitați, joi, pentru stingerea unui incendiu care ameninta sa se extinda la o casa din Peștișani. Flacarile au pornit de la o anexa și s-au extins rapid la a doua. „Am intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua anexe gospodarești in comuna Peștișani, satul…

- Un apel venit pe telefonul de urgenta 112, putin dupa ora 02.00, ii alerta pe pompierii de la ISU Dobrogea Constanta ca trebuie deblocata usa unui apartament situat in Constanta, pe strada Nicolae Iorga, Zona Spitalului Judetean. Potrivit celui care a facut apelul o persoana, aflata in apartament, nu…

- Pompierii au intervenit aseara pentru stingerea unui incendiu într-o sauna de pe strada N. Dimo, din Chișinau. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de intervenție. Salvatorii au gasit baia cu aburi și tavanul din plastic în flacari. Ei au reușit sa localizeze focul, înainte…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica seara, in jurul orei 22:45, la un imobil situat pe raza localitații Chinteni. Potrivit primelor informații, incendiul s-a declanșat in interiorul unei case situata pe strada Unirii din localitatea clujeana Chinteni, flacarile extinzandu-se și la acoperiș. In urma…