- Fetele din centrul de plasament drogate cu halucinogene vor beneficia de tratament psihiatric, pentru ca psihologii s-au declarat depașiți de situație. Cele cinci fete cu varste intre 13 și 16 ani au fost depistate sub influența acestor substanțe, acum doua saptamani, și au fost internate in spital.…

- Peste 2.000 de elevi si cadre didactice au luat parte, joi, la flash mob-urile organizate in Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, cu ocazia Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de Persoane. Flash mob-urile au debutat la ora 14,30 si au durat patru minute, interval in care circa…

- Peste 1.000 de elevi au “inghetat” joi, 18 octombrie, pentru patru minute, in zonele centrale din Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, in cadrul unor flash-mob-uri prilejuite de Ziua Europeana de Lupta impotriva traficului de persoane. Tinerii au stat nemiscati, simbolizand, astfel, ingradirea…

- Un barbat de 50 din județul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaționala din localitatea Odobești, unde era internat și de unde plecase fara bilet de voie. Poliția a deschis o ancheta. Reprezentanții Procuraturii, ai Poliției și ai Direcției…

- Atat consilierii de la putere, cat și cei din opoziție au salutat investiția propusa de municipalitate, precizand ca noul spital va asigura servicii de specialitate pentru toți locuitorii județului Vaslui. Nou spital va fi construit pe terenul disponibil din curtea Spitalului nr. 2 Vaslui, care se intinde…

- Incepand de astazi, 20 septembrie 2018, Sitemul de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Salaj, astfel: - in data de 20.09.2018, in intervalul orar 17.00-19.00, I.G.S.U. va transmite mesaje de avertizare unor UAT-uri din zona Sud, de Sud-Est a…

- Abigail Bordas, fata din Oradea care și-a injunghiat bunica la inceputul lunii august, a disparut pentru a treia oara. Adolescenta a plecat de la Centrul de Primire Minori, unde era instituționalizata. Polițiștii din Bihor o cauta pe tanara și fac apel la cetațeni sa sune la 112 daca o vad. Reprezentanții…