Casa de Sanatate, obligata de instanta sa plateasca tratamentul unei paciente dintr-o clinica privata

- Procesul de malpraxis in care acuzat este medicul iesean Bogdan Savu a fost inregistrat, recent, la Curtea de Apel Iasi, dupa ce judecatorii de la instanta inferioara si-au motivate sentinta. Prima instanta a stabilit, anul trecut, ca medicul sa plateasca daune morale si materiale de 240.000 de euro…

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu s-a prezentat, marti, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias din Capitala pentru un control de rutina, au declarat pentru mediafax.ro surse medicale. Reprezentantii spitalului au precizat ca fostul sef de stat nu a ramas internat.

- Viitorii parinți pot invața mai multe despre venirea pe lume a bebelușilor, dar și despre ingrijirea acestora la cursurile gratuite care le sunt oferite la Spitalul Universitar de Urgența din Capitala. Cursurile gratuite de puericultura de la Spitalul Universitar din București se adreseaza parinților…

