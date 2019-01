Casa de productie de 750.000 de euro: E greu sa faci investitii, sa fii stabil in actualul climat economic si politic

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimii 25 de ani, un ministru cubanez s-a deplasat la forumul economic mondial de la Davos pentru a discuta cu elita capitalismului mondial despre oportunitatile de business, un nou semnal al transformarii regimului comunist fondat de Fidel Castro, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Producatorul de materiale de constructii Celco din Constanta, detinut de verii Ion si Niculae Dusu, investeste 4,5 milioane de euro in procesul de productie a celor trei tipuri de materiale pe care le realizeaza compania - BCA, adezivi si var.

- Investitii de cel putin 100 mil. euro, prima crestere a capacitatii de productie din ultimul deceniu, planuri pentru 300 de noi angajati si lansarea unui nou motor care ar putea duce businessul Dacia la peste 6 mld. euro sunt temele de pe agenda noului director general al Dacia, Christophe Dridi.Noul…

- Ce se intampla in Romania in 2019? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus saptamana trecuta horoscopul anual 2019, dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. Anul acesta se…

- Dupa investitii masive de 6 milioane de euro, Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piata vinurilor din Romania, estimeaza obtinerea a peste 21 milioane de litri de vin in 2018. Pentru anul in curs producatorul de vin vizeaza intensificarea...

- Cria Soft vine in ajutorul tau prin asigurarea unei case de marcat de inalta calitate, care iti va facilita si imbunatati modul de productie al afacerii tale. Specifica pentru comertul cu amanuntul, pentru afacerile mici, mijlocii si mari, casa de marcat Datects de la Cria Soft vine la pachet impreuna…

- Desi Eugen Teodorovici a criticat inainte de a ajunge Ministrul Finantelor Publice modelul de crestere economica bazat pe consum stimulat de importuri si masurile fiscale cum ar fi split TVA si supraacciza, adoptate de PSD-ALDE, sustinand ca afecteaza mediul economic si veniturile bugetare, le aplica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat, miercuri, un forum economic organizat la Doha cu prilejul vizitei sale oficiale in Statul Qatar, context in care a prezentat principalele oportunitati de investitii din Romania in domenii precum infrastructura, agricultura, turismul si sanatatea. Potrivit unui…