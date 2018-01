Casa de Pensii a facut anuntul in urma cu putin timp. Ce se intampla cu pensia medie

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Pensie anticipata parțiala 2018. Condițiile in care te poți pensiona mai repede? Pensia anticipata partiala poate fi acordata celor care au realizat stagiul complet de cotizare si care au indeplinit anumite conditii de varsta, dupa cum scrie in Legea pensiilor.

- 1. Punctul de pensie in 2018 Acum, punctul de pensie are aceeași valoare ca anul trecut: 1.000 de lei. Din iulie insa, el va crește la 1.100 de lei, conform ultimelor modificari adoptate in domeniu. Creșterea punctului de pensie inseamna o ușoara creștere a sumei de bani care ajunge in buzunarul…

- Pensia pentru limita de varsta, principala categorie de pensie acordata in Romania. Cine va iesi la pensie in 2018? Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Liviu Dragnea a spulberat orice urma de indoiala referitoare la viitorul salariilor din Romania. Intr-o intervenție la Antena 3, șeful PSD a dat asgurari ca programul de guvernare este pe plus.

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un pensionar din București, care a lucrat cațiva ani in strainatate și care ne-a rugat sa-i pastram anonimatul, a primit de la Casa de pensii, prin Poșta, un document intitulat Certificatul de viața, pe care sa-l completeze și sa-l retrimita Casei de pensii și ne intreaba de ce trebuie sa faca acest…

- Daca pana la OUG 103/2017, parlamentarii puteau cumula doua pensii speciale, precum pensia de parlamentar cu pensia de funcționar parlamentar, pensia de parlamentar cu pensia de militar, pensia de parlamentar cu pensia de magistrat, de la intrarea in vigoare a acesteia trebuie sa aleaga una dintre…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10. Acest raport prezinta variatii semnificative in teritoriu, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti, la 17 pensionari la 10 salariaṭi in judetul Teleorman.…

- Noi vești despre evoluția cazului lui Ionuț Gologan, românuil condamnat la moarte în Malaezia. Tânarul prahovean a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat într-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, la Baile Herculane, ca indicele ROBOR ajunsese la un minim istoric inainte sa inceapa sa creasca, lucru care era inevitabil, Tudose adaugand ca Mugur Isarescu ar trebuie ”sa aiba grija” de aceste fluctuatii. ”La preluarea mandatului s-a spus ca…

- Pare una dintre cele mai vesele figuri publice din Romania. Fiecare aparitie a sa este preserata de glume si de ironii. Are numerosi fani, o cariera de succes si duce o viata pe care multi o invidiaza. Dar Mihai Bendeac se confrunta cu depresia, o boala care afecteaza foarte multe persoane din lumea…

- Marton Arpad a precizat ca una dintre propunerile existente in proiectul de modificare a legilor justitiei vizeaza obligativitatea statului roman de a se indrepta impotriva magistratilor pentru recuperarea prejudiciilor provocate prin eroare judiciara, in conditiile in care textul actual prevede…

- Daca te intrebi cum afli online varsta de pensionare la termen și anticipata, trebuie sa știi ca doar cateva clickuri iți vor da raspunsul dorit. Casa Nationala de Pensii Publice a pus la dispoziția utilizatorilor o aplicație care sa ajute la o intrebare pe care multe persoane și-o pun: cum afli online…

- Profesorii vor sa se pensioneze cu trei ani mai devreme decat prevede legea, din cauza stresului psihic la care sunt supuși și a cazurilor medicale grave care ii impiedica sa iși desfașoare activitatea in condiții bune. Astfel, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului…

- Cel putin sase persoane au fost ranite vineri, dupa producerea unei explozii pe o cale ferata din Pakistan si pe care circula un tren de calatori.Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Romania TV.In urma…