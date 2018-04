Casa de pe V. Madgearu, mutilata pe langa autorizatie. Proprietarul a fost amendat 

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de demolare a imobilului de pe strada Madgearu 10 trebuie stopate și se va face o expertiza. In plus, beneficiarul șantierului, pe numele lui Gringo Bivolaru, a fost amendat cu 50.000 de lei, dupa ce, luni, s-a prezentat la primarie pentru clarificarea situației.

- Zilele trecute un sobolan a fost vazut plutind pe luciul apei bazinului din incinta complexului Lia Manoliu, asta in vreme ce copiii isi desfasurau antrenamentele acolo.Luni, Ioana Bran, Ministrul Tineretului si Sportului, a ajuns in complexul Lia Manoliu, incercand sa ia o decizie, alaturi…

- In jurul orei 16,00, prin apel la 112 a fost sesizat un incendiu la un autoturism parcat in zona Piata Victoriei la intersectie cu Strada Buzesti, incendiu manifestat in zona portbagajului.Dupa stingerea incendiului, in portbagaj a fost identificata o arma de vanatoare in cutie si mai multe…

- Un tanar in varsta de 19 ani, aflat la volanul unui BMW, a provocat un accident soldat cu ranirea a doi oameni și avarierea a trei mașini, dupa ce a intrat intr-o depașire neregulamentara, dar și absurda in același timp. Accidentul s-a petrecut ieri, in jurul orei 11.00, pe strada Nicolae Iorga, in…

- O legatura de chei a fost gasita langa dig, in Micro 16 din Satu Mare. Varga Jozsef, cel care a gasit cheile ii roaga pe cei care pot sa il ajute pentru a gasi proprietarul sa ii scrie in privat pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/jozsef.varga.31149

- Tudor Chirila a dezvaluit pe propriul blog cum se respecta legea in cercul sau de cunostinte si care sunt problemele romanilor educati. „Plec de la premiza ca in Romania exista oameni care isi propun sa respecte legea. Este principalul repros pe care societatea civila, “strada” il fac politicienilor.…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe stradaLibertatii a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc lao baraca…

- La data de 19 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi barbați, de 38 și 45 de ani, ambii din municipiul Motru, banuiți de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.…

- Un fermier din Polovragi a fost amendat de inspectorii sanitar-veterinari cu 600 de lei. Proprietarul de ovine a fost gasit cu oile la Turceni, motiv pentru care a fost sanctionat pentru miscarea animalelor in interiorul judetului fara a detine...

- Un incendiu, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc în localitateaGhirolt, de lânga Gherla. Vâlvataia s-a produs dupa ce proprietarul casei, un barbat în vârsta de 79 de ani, a scos jar din soba, însa l-a scapat prin casa. În acel moment,…

- Langa un tata bolnav, trei frați abandonați de mama isi impart viata printre cavouri si candele. Cu un picior amputat si cu sufletul decimat, tatal abia mai poate sa-si priveasca pruncii cum se plimba printre mormintele reci, in timp ce mama lor s-ar relaxa acasa la un nou iubit.

- O alunecare de teren a fost la un pas sa blocheze un drum judetean situat la doi pasi de municipiul Bistrita. Pamantul a luat-o la vale pe o portiune de 250 de metri. O casa situata in apropiere de platoul care s-a surpat ar putea fi evacuata, daca situatia se agraveaza. O alta cladire este pusa in…

- Miercuri, 7 martie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul…

- Proprietarul unui mic magazin din judetul Braila s-a trezit si cu alimentara pradata, si amendat de politisti pentru ca nu si-a luat masuri de precautie mai serioase, astfel incat sa evite situatia de a jefuit.

- Mihaela, o concurenta de la ”Te vreau langa mine”, a decis sa spuna adevarul despre acest show. Tanara sustine ca emisiunea este regizata. Mihaela de la ”Te vreau langa mine” s-a saturat de intrebarile internautilor si a marturisit ce a facut de fapt in aceasta emisiune. ”Sa clarificam cateva lucrusoare…

- Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, joi, dupa victoria din meciul cu FCSB, scor 3-0, ca le dedica acest succes sibienilor care s-au prezentat miercuri seara pentru a asista la partida, desi temperatura era foarte scazuta si ningea.

- Sambata, 24 februarie, in jurul orei 11:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, spre centrul municipiului Cluj-Napoca, a surprins…

- Zece morti dintre cei 51 inregistrati in Romania in sezonul gripal provin din judetul vecin Botosanilor. Este o statistica temporara care ingrijoreaza cand monitorizezi efectele gripei AH1N1, mai ales ca sezonul imbolnavirilor nu s-a incheiat.

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Municipalitatea a semnat contractul pentru lucrarile de executie a celor 43 de strazi care nu au vazut niciodata asfaltul – dintr-un total de 56, cate erau in iulie 2016-, iar asfaltarea acestora ar putea incepe luna viitoare, a anutat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni,…

- Un ucrainean de 24 de ani a fost amendat cu 5.000 de lei de lucratorii din vama Siret, dupa ce in mașina lui au fost descoperite 438 de pachete de țigari de contrabanda. Marfa era ascunsa in roata de rezerva și in plafonul autoturismului. Pachetele cu țigari au fost confiscate.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit duminica dupa-amiaza langa Moscova. Nu exista supravietuitori. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domod...

- Procurorul Radu George Bucurica are un dosar stufos. Conform Antena 3, pe numele sau au fost inregistrate 60 de plangeri penale pentru harțuire și alte fapte de acest gen. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta de Curte de Casație și Justiție a dispus, luna trecuta, incetarea delegarii…

- Romaniilor li se mai pregateste ceva. Ar putea plati cate 2 lei garanție pentru ambalajele produselor, bani pe care ii vor primi inapoi daca recicleaza ambalajul, potrivit unui proiect de ordonanța al Ministerului Mediului, aflat in dezbatere publica, scrie avocatnet.ro. Interesant de stiut cati romani…

- Accident tragic in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Soferul unui microbuz de pe linia 165 a murit pe loc, dupa ce a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion. Victima in varsta de 36 de ani era singura in maxi-taxi.

- Fostul premier Mihai Tudose îsi cere public scuze pentru declaratiile facute în emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV si care au fost interprtate în spatíul public drept un atac la adresa minoritatii

- Amendat pentru ca a jignit un politist intr-un comentariu facut pe facebook. Este vorba despre un galatean in varsta de 44 de ani. Acesta a postat procesul verbal prin care era amendat si sustine ca la mijloc poate fi un abuz. "In data de 14.01.2018 a postat un comentariu pe Facebook cu referire la…

- Ionela Prodan este internata la spital de mai bine de o sapatmana. Initial, familia a dat de inteles ca artista ar avea probleme la inima. Lucrurile sunt mumt mai grave insa. "Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru inima. Are o problema grava la pancreas, care i-a provocat…

- Gheorghe Becali, om de afaceri, este uluit de puterea caștigata de un singur individ, Liviu Dragnea. ”Cum, de unde vine puterea asta de a-i invarti pe toți pe degete”, s-a intrebat Becali, contactat de Antena 3. ”Ailalți, de langa Dragnea, sunt niște carpe de șters pe jos. Cei din jurul lui, cați vor…

- Un asteroid gigant va trece pe langa Pamant pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ”asteroid potential periculos” de catre NASA si va trece pe langa planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h. Asteroidul are o latime de 1,1 kilometri, fiind mult mai lung decat Burj Khalifa din Dubai.…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Autorii unor spargeri produse la acelasi magazin din orasul Pogoanele au fost prinsi de politisti, iar unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Proprietarul care s-a ales cu pagube de 3.000 de lei va plati si el o amenda, de 2.000 de lei, pentru ca nu a asigurat paza obiectivului.

- In zona zero a Capitalei, intr-un bloc vechi, boieresc, din spatele cinematografului Patria, la etajul șapte il gasim pe actorul Petre Moraru. Pentru mulți, un nume fara prea mare rezonanța. Pentru straini era insa sinonim cu Nadia sau Hagi. Și atunci, ca și acum, cine vorbește despre Romania in orice…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la amenințarile prim-ministrului Mihai Tudose la adresa liderilor maghiari, carora le-a transmis ca „vor flutura langa steagul secuiesc”.Digi24: „Am transmis ca daca steagul…

- Inca un caruțaș care circula prin Timișoara, fara autorizație din partea Comisiei de Circulație, a ramas fara atelaj, dupa ce a fost prins, luni, de polițiștii locali, pe strada Recoltei din municipiu.

- Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie. Reprezentantii Jandarmeriei…

- Jurnalistul Malin Bot a participat alaturi de protestatanti la un miting, in fata sediului unui partid unde are loc sedinta Cex. El a fost retinut de jandarmi apoi, dupa ce spiritele s-au incins in strada.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…