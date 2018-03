Stiri pe aceeasi tema

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist s 1843 publicat miercuri, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national."In acest an este ceasul de varf al unionistilor. Aniversarea centenarului a rascolit in ei cele mai irationale si intunecate emotii si pasiuni. Au devenit…

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogamul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200 de lei…

- Foarte multi dintre utilizatorii retelei mobile de voce a Telekom se plang din cauza unor probleme tehnice. De altfel, si compania a postat pe contul oficial de Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”, in ceea ce priveste serviciile de voce si date mobile.

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- In luna ianuarie 2018 s-au eliberat 2009 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale, din care 66,9% pentru zona rurala. In ianuarie 2017, procentul in cazul zonei rurale era mai scazut, 61,2% din totalul de 1.561 de autorizatii.”Distributia in profil regional evidentiaza o crestere…

- Concluziile Consiliului UE spulbera definitiv și irevocabil majoritatea miturilor cu care guvernarea Plahotniuc-Filip manipuleaza cetațenii Republicii Moldova despre așa numitele „reforme in beneficiul cetațenilor". Declarațiile au fost facute pentru UNIMEDIA de catre președintele Partidului Politic…

- Mircea Badea i-a catalogat in termeni duri pe jurnaliștii care au incercat sa intrerupe declarația de presa a lui Tudorel Toader, in care a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Catalin Tolontan, de la Gazeta Sporturilor, și Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, au fost jurnaliștii…

- Doi barbati din Floresti cu varste de 45 si, respectiv, 50 de ani, au fost retinuti de catre politisti pentru cresterea, pastrarea si comercializarea drogurilor de tip marijuana si paie de mac din care se extrage opium. Anterior, suspectii au fost condamnati pe infractiuni similare, unul dintre ei fiind…

- Federatia Internationala de Tenis a publicat, pe site-ul oficial, lista tuturor jucatorilor care au fost nevoiti sa treaca peste testele anti-doping in 2017. Aflam ca Simona Halep a fost testata de mai multe ori decat Maria Sharapova, in timp ce egalitatea a persistat in ceea ce-i priveste pe Roger…

- Aproape 6.000 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița romana, in 2017, cei mai multi fiind organizati in grupuri conduse de calauze, potrivit datelor Poliției de Frontiera. Majoritatea imigranților provin din tari precum Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, iar peste 230 de persoane sunt…

- Robert Redeleanu, care a condus in ultimii doi ani si jumatate operatiunile locale ale grupului american Liberty Global (LGI), cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, va prelua de la 1 aprilie pozitia de director ge­ne­ral al subsidiarei companiei din Polonia, pastrand si coor­do­narea…

- In perioada 19.01.2018-2.02.2018, comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au verificat respectarea prevederilor legale in cadrul vanzarilor cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promotionale).

- 'Este cel de-al 291-lea atac intr-o scoala de la inceputul anului 2013', a reactionat Shannon Watts, fondatoarea 'Moms Demand Action For Gun Sense In America', o organizatie care lupta impotriva proliferarii armelor de foc. Scolile americane devin din ce in ce mai putin sanctuare crutate de…

- Majoritatea retailerilor nu scriu pe eticheta produselor lor, marca privata magazin – precum Gusturi Romanesti (Mega Image) sau Boni (Penny Market) care este fabrica care a realizat acel produs pentru ei, ci folo­sesc, spre exemplu, sintagma „produs si ambalat pentru Mega Image“. Astfel, consu­matorul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel luni la Turcia sa evite cresterea tensiunilor blocand explorarile privind un posibil zacamant de gaz natural in largul coastelor Ciprului, tara membra a Uniunii Europene, relateaza agentia dpa, preluata de Agerpres. După o convorbire…

- Jucatorii nationalei de rugby a Angliei vor efectua in aceasta saptamana antrenamente comune cu cei din nationala Georgiei, in special pe pachetul de inaintare, Federatia engleza de resort considerand ca gramada georgiana este poate cea mai buna din lume, scrie BBC. ''Noi vrem…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- Primaria Focșani executa silit 155 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Majoritatea focșanenilor aflați pe lista celor executați silit de municipalitate locuiesc la adrese de pe strada Panduri. Pe liste se mai afla focșaneni care locuiesc pe strazile…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Ilie Nastase, fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a României, a obtinut, marti, o reducere a suspendarii dictate împotriva sa de Federatia Internationala de Tenis (ITF), în urma evenimentelor petrecute în timpul

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Creste numarul bancnotelor euro falsificate. Banca Centrala Europeana a anuntat ca anul trecut au fost depistate aproape 700 de mii de falsuri in valoare de aproximativ 36 de milioane de euro. Hartiile de 50 de euro au continuat sa inregistreze cel mai mare numar de contrafaceri. Pe locul 2 au…

- Majoritatea dintre noi agitam oja în sus și în jos, înainte de a o aplica. Însa experții în frumusețe ne atrag atenția ca acest obicei este cât se poate de greșit.

- Eurodeputatii romani, "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila…

- Top 10 – Cele mai bune aparitii de la SAG Awards 2018 Ceremonia din acest an a Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) a avut loc aseara in Los Angeles. Zeci de vedete feminine din industria filmului si a productiilor de televiziune si-au facut aparitia pe Red Carpet. Stilistii au intocmit o selectie…

- Dintre cei 899 de candidati inscriși la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, au trecut de verificarea medicala si de probele fizice eliminatorii, programate in intervalul 12-17 ianuarie, un numar de 645 de candidați –…

- Trei tineri și-au distrus viitorul pentru 500 lei și doua telefoane mobile. Aceștia au intrat in casa unui batran și, dupa ce l-au lovit și l-au legat, i-au sustras bunuri și bani (doua telefoane mobile și 500 de lei). Puscariile din Romania sunt supraaglomerate. Majoritatea celor aflați in detenție…

- Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil din municipiul Radauti, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), gazduieste la aceasta data circa 50 de refugiati, in urma repartizarii prin mecanismul cotelor obligatorii de relocare al UE. Trebuie precizat ca ...

- De ce sa apelezi la o spalatorie profesionala de covoare? Exista persoane care considera ca este mai bine sa isi spele covoarele acasa, dar si persoane care prefera sa apeleze la serviciile unei spalatorii profesionale. Daca decizi sa apelezi la o spalatorie profesionala pentru a-ti spala…

- Din pacate, seria accidentelor pe partiile de schi continua. Dupa ce, ieri, Serviciul Salvamont a trebuit sa intervina in 13 cazuri, astazi, pana la aceasta ora, Serviciul Salvamont a intervenit deja in 12 situații, dintre care una foarte grava, pe partia Lupului, și una grava, pe partia de saniuș.…

- Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. In Bucuresti una dintre cele mai populare zone pentru cautatorii de placeri era Crucea de Piatra,…

- Ținutele Melaniei Trump in 2017 au reprezentat o modalitate prin care Prima Doamna și-a pus amprenta asupra evenimentelor la care a participat. Hainele ei funcționeaza ca parte a mise-en-scen-ul zilei și sunt strict legate de evenimentul la care participa sau contextul social al zilei respective. Daca…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). 'Printre produsele cele mai comandate/cumparate prin intermediul internetului se afla imbracamintea…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera.

- Depozitul ilegal de lesuri, in fapt o adevarata bomba biologica, a fost descoperit din intamplare. Prima concluzie ar fi ca resturile in putrefactie, provenind de la sute de animale de talie mare, sunt dovezile existentei unor abatoare ilegale in zona.

- Urmatoarele Campionate Mondiale de handbal se vor desfasura dupa un alt sistem, este decizia luata de Federatia Internationala de Handbal. Aceasta va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Viitoarele turnee finale de seniori, programate in 2019, se vor desfasura dupa un format care a mai fost folosit…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de intalnire, de la Antena 3 și sintetizate de Jurnalul.ro. 1. Ținta politica nr. 1 in anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atat din fruntea Camerei Deputaților,…

- 18 oameni au decedat, in urma unui incendiu la un centru sportiv din Coreea de Sud. Focul a inceput in subsolul cladirii de 8 etaje. Majoritatea victimelor se aflau intr-o sauna de la etajul doi. Potrivit autoritaților, numarul morților ar putea crește.

- E OFICIAL! Clujul pierde 28 milioane euro in 2018. Viceprimar: "Ne indreptam spre comunism" Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Amendamentul…