Casa de moda Versace a fost cumparata cu 2,1 miliarde de dolari Grupul de moda american Michael Kors a oficializat, marti, cumpararea casei italiene Versace, cu suma 2,1 miliarde de dolari (1,83 miliarde de euro), confirmand informatiile aparute luni in presa internationala.



De asemenea, compania americana a anuntat ca isi va schimba denumirea in Capri Holdings, care va cuprinde brandurile Michael Kors, Versace si Jimmy Choo, informeaza AFP, PA si DPA.



"Achizitionarea casei Versace este un pas important pentru grupul nostru. Cu resursele noastre, consideram ca Versace se va dezvolta pentru a depasi o cifra de afaceri de 2 miliarde de dolari",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

