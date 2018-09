Vanzarea casei de moda italiene Versace ar putea fi anuntata in scurt timp, a anuntat cotidianul Corriere della Sera, potrivit Reuters. Ziarul italian a adaugat ca brandul ar putea fi evaluat la 2 miliarde de dolari. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, cumparatorul ar putea fi grupul american de fashion Michael Kors Holding. Michael Kors ar putea anunta un acord chiar in aceasta saptamana, potrivit surselor citate. Familia Versace va juca in continuare un rol in cadrul companiei, au adaugat acestea. Tag-uri Nume: Versace Business Finante Stire