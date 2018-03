Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a asigura buna functionare a sectorului si respectarea legii de catre furnizorii de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania, de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, ANCOM a efectuat aproape 4.700 de controale, in urma carora a transmis 225 notificari si a aplicat…

- Vineri, 16 martie 2018, s-a incheiat perioada in care entitațile non-profit - organizații, asociații și fundații neguvernamentale fara scop lucrativ, precum și entitațile publice care implementeaza programe și proiecte din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii…

- Tariceanu, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta “cat mai rapid”, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- Aplicatia Questo, prin care utilizatorii descopera in mod interactiv povesti de la localnicii din mai multe orase din Romania a castigat o finantare oferita de Booking.com, prin Booster Lab- un program de accelerare destinat startup-urilor. Procesul prin care tinerii de la Questo au fost selectati…

- Ceremonia a avut loc marți, 13 martie 2018, în aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca, în prezența primarului Emil Boc, a unor personalitați marcante din sfera academica, dar și cea medicala clujeana, a actualilor și foștilor rectori…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare, cat si la cele de consum.

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania - Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita joi, 15 martie, la evenimentul ‘Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru’, organizat in cadrul Programului ‘Romania 100’, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național unitar roman. Acțiunea va avea loc la orele 11.00 la…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Stadiul de finalizare a lucrarilor depașește 90% pe doua din cele patru loturi ale autostrazii (3 și 4), in timp ce pe celelalte doua loturi acesta este cuprins intre 39% și 44%.…

- Independenți și de ce mai multe ori pragmatici, tinerii din generația Z sunt hotarâți sa-și construiasca parcursul educațional conform propriului set de valori. Din acest motiv, nu e de mirare ca în fiecare an, peste 11.000 de tineri aleg sa mearga la studii în strainatate, fiind…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din Romania, a IMM-urilor, o reprezinta accesul la finanțare, in special accesul la creditarea necesara dezvoltarii afacerilor și dotarii acestora cu factori noi de capital. In acest…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a castigat etapa locala a competitiei CFA Institute Research Challenge organizata la Bucuresti de Asociatia CFA Romania, potrivit unui comunicat al organizatiei. Asociatia CFA Romania, organizatie membra a CFA Institute (SUA) - asociatia profesionistilor din…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Republica…

- Trei raniti, intre care doi incarcerati pe Frunzisului. Primul ajutor, oferit de un pompier in timpul liber FOTO Trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident de circulatie, petrecut miercuri dupa masa, pe strada Frunzisului, artera ce face legatura intre cartierele Zorilor si Manastur.…

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- "Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015. Din pacate, constructia celor 3 spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri", a declarat comisarul european Corina Cretu dupa intalnirea de azi…

- In ședința Consiliului Local din 16 februarie 2018 a fost aprobat Bugetul Municipiului Baia Mare pentru anul 2018. Consilierii locali au aprobat toate proiectele incluse in lista obiectivelor de investiții pentru 2018 de primarul Catalin Cherecheș pentru dezvoltarea municipiului. Va prezentam mai jos…

- Politistii de la Imigrari au dat publicitatii numarul de persoane care au fost admise in tara noastra, prin judetul Constanta, precum si cel al persoanelor care au fost returnate sau respinse pentru intrarea in Romania.

- Autor: Stelian ȚURLEA Academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a afirmat la lansarea din vara trecuta a acestei admirabile carți ca „Ionel Bratianu nu a trebuit sa faca nimic pentru țara, fiindca el a facut chiar țara din funcția inalta in care s-a aflat.”…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- ROMANIA CANADA FED CUP. In primul meci al zilei, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA. Apoi, Irina Begu, locul 37 WTA, a invins-o cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2, pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania -…

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Desi initial a fost convocata, Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open. ”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu sta în…

- Simona Halep nu va juca la Fed Cup. Simona Halep face parte din echipa Romaniei din Fed Cup pentru meciul cu Canada, dar sigur nu va juca. Se pare ca lucrul acesta era stiut de federali inca din ianuarie, caci Mihaela Buzarnescu, desi netrecuta pe lista oficiala, fusese convocata la lot inca de atunci.…

- Lipsa medicilor specialisti si a medicamentelor noi, care nu se gasesc in Romania, sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta pacientii cronici, releva datele unui studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru, in echipa Romaniei pentru meciul de Fed Cup cu Canada Federația Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de Fed Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de…

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, cele mai listate tipuri de proprietați in 2017 pe segmentul rezidențial au fost apartamentele cu 2 camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat și pentru…

- Romania va beneficia, printr-o finantare europeana, de 36 de tabere de sinistrati. Taberele vor fi distribuite pe intreg teritoriul țarii, insa cele mai multe vor fi amplasate in zonele de frontiera cu aflux mare de migranti.

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Haelp, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a mondiala…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor românești de tehnologie, își începe activitatea. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovației românești, Techcelerator este primul accelerator din România…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- La sfarsitul acestei saptamani, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisorea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la…

- Crima de la gradinita a ingrozit Romania! Marius Cristian Botan si-a ucis fosta sotie, Nicoleta, chiar in fata gradinitei unde femeia era director. A lovit-o de doua ori cu un cutit, iar medicii, in ciuda eforturilor, nu au mai putut s-o salveze. Fostul sot era, se pare, macinat de gelozie si de aceea…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, o echipa completa, formata din trei medici stomatologi, trei asistenți și cinci reprezentanți voluntari din partea Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania, a oferit, pe parcursul a opt ore, consultații stomatologice gratuite, folosind un instrumentar de unica folosința,…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Antreprenorii romani si alte persoane interesate vor putea participa la o sesiune gratuita de curs de management al operatiunilor, in perioada 18-21 ianuarie, la Cluj-Napoca, anunta, marti, blogul Bancii Transilvania, una dintre companiile care sustin acest proiect in Romania.

- O rezoluție comuna asupra alinierii conceptelor de autonomie a actorilor politici maghiari din Transilvania a fost semnata luni, 8 decembrie, de catre UDMR, PPMT și PCM. Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi și Zsolt Biro au subliniat ca autodeterminarea in cadrul statului roman a fost conceputa prin dialog…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi, jucatorii Dennis Man si Constantin Budescu si arbitrul Ovidiu Hategan se numara printre premiatii de la Gala Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), desfasurata duminica seara, la Hotelul Intercontinental din Capitala.Hagi a primit premiul…

- Fosta soție a lui Florin Piersic a avut o reacție inedita in momentul in care a aflat ca un cinematograf din Cluj a primit numele marelui actor care i-a fost partener de viața. Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania , a fost casatorit in urma cu ani cu frumoasa actrița Anna…

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere,…