- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta noapte la o gospodarie nelocuita din satul Hurjuieni, comuna Galanești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au ars casa de locuit si doua anexe gospodaresti, pe o suprafata totala de aproximativ 140 mp dar și 10 tone de fan. Cea de-a…

- O mașina a parasit partea carosabila, la intrarea in Falticeni, dinspre Suceava, s-a rasturnat, dupa care a plonjat in iazul Șomuz 1, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza. Cinci pompieri militari, care se intorceau de la Suceava,…

- O persoana a decedat, iar alte cinci au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri pe DN17, pe raza localitatii Vama, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in urma coliziunii a doua autoturisme, in care se aflau sase persoane,…

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un gater din localitatea Frumosu. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, nu sunt anunțate victime. Suprafața afectata este de aproximativ 300 de metri patrați. Intervin pompierii militari de la Detașamentul…

- In dimineata zilei de miercuri, 25 iulie 2019, echipajele specializate din cadrul Detasamentului de Pompieri Calarasi, au fost solicitate prin numarul unic de urgente, 112, sa actioneze pe raza Municipiului Calarasi, in cartierul Magureni, strada Petrosani, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la…

- Trei persoane au ajuns, miercuri, la spital cu politraumatisme, in urma coliziunii dintre un TIR si un autocamion la Poiana Stampei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Doua dintre persoanele ranite erau din TIR, iar una din autocamion, in urma impactului violent aceasta ramanand…

- O tamponare intre un autoturism si un microbuz de transport persoane s-a produs astazi dupa amiaza in municipiul Suceava, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In urma impactului doua femei din microbuz au fost ranite fiind transportate la UPU Suceava cu doua ambulante SMURD.…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din Cacica, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia, ard casa, bucataria de vara și adapostul de animale. Intervin pompieri militari de la Solca și…