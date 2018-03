Stiri pe aceeasi tema

- Numarul unic de identificare a unui vehicul (VIN) sau seria de sasiu, poate parea doar un sir aleator de numere si litere, dar prin decodarea acestuia, poti afla anul de fabricatie a modelului, tipul caroseriei si chiar echiparea initiala a masinii....

- Interesul pentru piața criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este in creștere in Romania, astfel ca a aparut și prima organizație non-guvernamentala care iși propune sa reprezinte aceste interese: United Blockchain Association din Romania (UBA – RO).

- Andreea Sava a vorbit in emisiunea „Descoperiți” despre scandalul conturat in jurul rețelei de socializare Facebook, care este in plina desfașurare. Aceasta rețea de socializare a ajuns sa ne controleze viețile și sa conduca guvernele. Rețeaua de socializare Facebook a fost folosita…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Primaria Sectorului 5 și Biroul Bancii Mondiale din Romania au semnat marti, 20 martie, un acord de servicii de asistenta tehnica pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare urbana de dupa anul 1989. Banca Mondiala va acorda sprijinul Primariei Sectorului 5 in procesul de valorificare deplina…

- Investițiile companiilor din Romania intampina, in viziunea lui Iancu Guda (AAFBR), cinci mari probleme: finanțarea deficitara, miopia, efectul de turma, comoditatea și efectul multiplicator modest.

- George Becali l-a distrus pe pe arbitrul Ovidiu Hategan dupa prestatia centralului din meciul CFR Cluj - FCSB 1-1. Patronul ”ros-albastrilor” a contestat penalty-ul dictat impotriva echipei sale, dar si eliminarea lui Mihai Pintilii din repriza secunda. "E un rezultat bun pentru noi, dar prost…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Despre protocoale... Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Un procent de 45% dintre executivii companiilor care activeaza pe piata din Romania sunt neincrezatori in privinta parcursului economic din urmatorul an, desi previziunile indica o crestere a economiei. Instabilitatea legislativa si fiscala reprezinta cel mai mare obstacol intalnit de antreprenori,…

- ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde…

- Managerii romani sunt mai increzatori decat directorii executivi din regiune in ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare ale companiilor pe care le conduc, arata rezultatele studiului CEO Survey, realizat de firma de audit si consultanta fiscala PwC. Astfel, 38% dintre managerii…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o creștere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum. Contribuția investițiilor a devenit pozitiva, insa factorul investițional este inca redus, ceea ce ar putea afecta creșterea sustenabila pe termen mediu și lung. Contextul macroeconomic actual…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- In lupta sa cu abuzurile facute de anumite banci și instituțiile financiare nebancare (IFN), a vorbit cu 30.000 de oameni ale caror vieți au fost distruse de credite. "La legea darii in plata am intrat in contact peste 30.000 de oameni care mi-au spus cazurile lor, dramele lor, m-au incarcat…

- Cand vorbim despre lideri, uitam ca vorbim in primul rand despre oameni. Nu despre roboti, nu despre supra-oameni. Nu despre sefi, directori, manageri si antreprenori care detin functii si putere, ci despre fiinte umane autentice. Cu lumini si umbre. Cu inaltari si caderi deopotriva, noteaza Revista…

- Numarul companiilor romanesti de impact (cu active de peste un milion de euro – n. red.) intrate anul trecut in insolventa a scazut cu aproximativ 7% fata de 2016, arata o analiza a CITR Group. „Scaderea de 7% a numarului companiilor de impact nu este un indicator care sa arate o insanatosire…

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere…

- Parinții din Romania ar putea fi obligați prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatații Sorina Pintea, intr-un interviu acordat RFI. „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. "Ce m-a frapat pe mine asa, am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo…

- Conform studiului „Evoluția afacerilor în 2018” lansat azi de Valoria și realizat în parteneriat cu Doingbusiness.ro, procentul companiilor care se așteapta la scaderea profitului este de doua ori mai mare decat la începtul anului trecut, iar al celor care spun ca nu…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Peste 60 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, mai mult de 32 la suta dintre acestea fiind in Bacau. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei in Romania. Centrul National de Supraveghere si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noi detalii in dosarul „Microfonul”. S-a aflat identitatea celor care au gasit dispozitivul de inregistrare in apartamentul ministrului de interne, Carmen Dan, anunța Realitatea.net . Unul dintre cei care i-au facut ”verificarea” ar fi Catalin Coman, fost ofițer inMAI, pana in 2016, cand s-a pensionat.…

- Ritmul de creștere al economiei romanești ar putea scadea pana la 3,5% in acest an, și pana la 2% in 2019, potrivit estimarii analiștilor de la Capital Economics, una dintre cele mai severe de pana acum, informeaza cursdeguvernare.ro . „Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida creștere din regiune…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- La nivel european, situatia din Romania este urmarita cu mare atentie din cauza instabilitatii politice si a riscului de derapaj economic. O spune corespondentul Financial Times in Romania, Ungaria si Balcanii de Vest, intr-un interviu acordat Digi24. Jurnalistul Andrew Byrne spune ca observatorii…

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- Victor Ponta a facut o declarație surprinzatoare duminica dupa-amiaza, la Antena 3. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el jignindu-i intelgența. ”S-a razbunat pe mine. S-a razbunat mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Citeste si: Godina taxeaza DUR greseala ministrului Carmen…

- ANUNTUL de care cumparatorii de MASINI SECOND-HAND se TEM. VEZI ce trebuie acestia sa stie Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat.…

- Principalul acționar al clubului “U” Craiova a investit in trei firme clujene Omul de afaceri Adrian Andrici a cumparat pachete de acțiuni la mai multe societați clujene cotate la Bursa de Valori București: Banca Transilvania (BT), Armatura și BRK Financial Group. Ultima tranzacție a lui Andrici:…

- Specialiștii CITR arata ca legea insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare la inceputul acestui an, insa aceasta nu se poate aplica din cauza unor blocaje procedurale. ”Vorbim despre o lege extrem de importanta pentru sanatatea fluxului economic și pentru protecția sociala, care in Romania…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Daca ordonanta de urgenta prin care a fost modificat Codul Fiscal ramane in vigoare, companiile din IT vor avea de suferit, spune Florin Talpes, fondatorul si CEO-ul Bitdefender, care nu se fereste sa avertizeze ca daca lucrurile merg in aceeasi directie, investitorii se vor gandi serios sa plece din…