Stiri pe aceeasi tema

- Compania care gestioneaza productiile muzicale ale lui Eminem da in judecata Spotify pentru incalcarea dreptului de autor. Platforma online a difuzat mai multe piese ale artistului fara sa primeasca acordul producatorilor, arata Hollywood Reporter.

- Compania Eight Mile Style susține ca piese ca ”Lose Yourself” și alte melodii cunoscute ale rapperului sunt difuzate de Spotify incalcand dreptul de autor. Compania din spatele lui Eminem a depus actele pentru a chema in instanța Spotify și pune sub semnul intrebarii constituționalitatea unei legi…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati: BLEJNAR SORIN, la data faptei presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , pentru infractiunea de luare de mitaCOMANITA VIOREL, la…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați: BLEJNAR SORIN, la data faptei președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru infracțiunea de luare de mita, COMANIȚA VIOREL,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului TANASESCU DAN, director executiv in cadrul Direcției pentru Agricultura Județeana Gorj, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de:…

- Mircea Sandu, fost președinte al Federației Romane de Fotbal, a fost trimis marți in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Alaturi de acesta a fost trimisa in judecata și Elisabeta Sandu, soția fostului președinte FRF. Contactat de Libertatea, Mircea Sandu, 66 de ani, a declarat: ”Nu știu…

- Mircea Sandu, fost președinte al Federației Romane de Fotbal, a fost trimis marți in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Alaturi de acesta a fost trimisa in judecata și Elisabeta Sandu, soția fostului președinte FRF. Procurorii DNA ii acuza pe Mircea Sandu de luare de mita, iar pe soția…

- Mircea Sandu și Elisabeta, soția sa, au fost trimiși azi in judecata de catre DNA, ambii fiind acuzați de procurori pentru luare de mita. Vom reveni cu amanunte! „La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, in calitate de președinte al Federației Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul…