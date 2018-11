Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, anunța ca de la 1 ianuarie elevii din clasele 0-VIII vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun. "Așa cum am promis, pentru a evita situațiile neplacute din trecut, atunci cand...

- Baza Sportiva de Automotocross de la Preajba, Targu Jiu, va gazdui pe 27 octombrie competiția sportiva de automobilism și ciclism „Trofeul RAIDERI”. Concursul este organizat de Asociatia RAIDERI Targu-Jiu, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj și Primariei ...

- Preluarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu-Jiu de catre municipalitate este, in acest moment, blocata de diverse procese in instanta. In luna aprilie, Primaria Targu- Jiu a participat la licitatie și a achiziționat imobilul, oferind pretul stabilit prin hotarare de consiliu local, respectiv…

- Marcel Romanescu, liderul PNL Targu-Jiu și Adrian Tudor, președinte executiv PSD Targu-Jiu, reacții similare privind prezența slaba la urne la referendumul pentru familia tradiționala, organizat in zilele de 6 și 7 octombrie. Edilul municipiului a marturisit ca a mers la vot chiar in prima zi de desfașurare…

- Este anuntul primarului Marcel Romanescu pentru politistii locali din Targu Jiu. De mai bine de un an, salariatii nu au mai primit banii pentru hrana pentru ca municipalitatea nu are fonduri suficiente. Romanescu promite ca le va acorda dreptul...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca noua parcare cu plata de la Super 2000 a inceput sa dea roade. Potrivit edilului, numai intr-o saptamana au fost inregistrate incasari de peste 10.000 de lei. In opinia sefului Primariei ...

- La ediția a V-a a Festivalului – concurs național „Arte și tradiții romanești”, organizat la Slatina, in perioada 23-25 septembrie 2018, de Școala Populara de Arte și Meserii Olt, cu sprijinul Consiliului Județean Olt și al Primariei municipiului Slatina, formațiile de dansuri populare ale Școlii Populare…

- In cursul zilei de ieri, reprezentanții CE Oltenia au publicat in SEAP oferta de inchiriere a Hostelului Miami din Targu-Jiu, asta dupa ce s-a anunțat in mass-media ca pe data de 17 septembrie ar urma sa aiba loc o licitație deschisa, cu o etapa de calificare și o etapa de licitație cu strigare.…