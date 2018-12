Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Maramuresenilor din Cluj-Napoca organizeaza un spectacol aniversar de exceptie, intitulat “Sara de colinde, folclor si traditii maramuresene” unde vor evolua artisti de seama din judetul nostru. Astfel, pe scena vor urca Andrei si Stefan Petreus, Ioan Pop si grupul Iza, Maria Casandra Hausi…

- Balul Bobocilor 2018 organizat de elevii de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia se desfașoara astazi. Pentru titlurile de Miss și Mister se lupta in acest an 6 perechi de boboci. Competitia se desfașoara pe scena Casei de Cultura a Studenților. Tema din acest an este ”Uniți”, iar in…

- Asociatia Environ, in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Primaria Municipiului Alba Iulia, organizeaza pe 9 si 10 noiembrie o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Vineri si sambata,…

- Balul Bobocilor 2018 organizat de elevii de la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia se va desfașura joi, 8 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 5 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura pe scena Casei de Cultura a Studenților,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, organizeaza in perioada 23-24 octombrie 2018, la Cluj-Napoca, in cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului National al Cantecului de Catanie, o expoziție in care vor fi prezentate reproduceri dupa carți poștale din cel…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj organizeaza, pe 19 octombrie, Bursa locurilor de munca pentru absolventi, eveniment care se va desfasura la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Craiova, incepand cu ora 09.00. In vederea organizarii acestei ...

- Sub genericul ,,Citește și da mai departe!”, joi 13 septembrie 2018, la casuța Bibliotecii Urbane amplasata in Parcul Central al orașului, in fața Casei de Cultura a Studenților, a avut loc un program de animație pentru copii organizat de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba. Dotarea mini-bibliotecii…

- Tineri interpreți clujeni, dar și din alte zone ale țarii, alaturi de dansatori, vor evolua joi, 27 septembrie 2018, de la ora 18.00, pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, intr-un spectacol extraordinar, dedicat muzicii și jocului popular romanesc. Intitulat ,,Toamna cand cad brumele”,…