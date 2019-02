Casă cuprinsă de incendiu. Copil găsit carbonizat Conform reprezentanților ISU Dambovița, mai multe autospeciale de pompieri, cu apa și spuma, s-au deplasat imediat la locul indicat. Dupa mai bine de o ora, flacarile au fost stinse. ''Incendiul a fost lichidat. In casa a fost gasit trupul carbonizat al unui copil de patru luni. In casa si podul acesteia erau depozitate mai multe materiale combustibile (textile, mase plastice), iar peretii, fiind captusiti cu poliester, au condus la o ardere violenta, cu degajare de fum dens. Pompierii au gasit incendiul generalizat, la interior si acoperis. Cauza probabila a producerii incendiului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

