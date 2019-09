Casa criminalului din Olanda, percheziționată. Zeci de mașini de poliție au înconjurat zona In zona in care se afla domiciliului criminalului nu sunt alte case, iar locuința criminalului in varsta de 47 de ani se afla langa o padure. Casa acestuia a fost inconjurata de zeci de mașini de poliție in acest moment, acolo unde polițiștii percheziționeaza zona și cauta probe. Potrivit informațiilor prezentate de poliția olandeza, criminalul a fost condamnat anterior pentru acte de pedofilie și a stat in inchisoare. Imaginile cu domiciliul criminalului care a ucis-o pe Mihaela-Adriana Fieraru, in varsta de 11 ani, au fost trimise de catre un jurnalist olandez. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite duminica seara, intr-un accident rutier in judetul Tulcea, in care au fost implicate patru autoturisme. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce o masina oprita pe marginea drumului a fost lovita de doua autoturisme, iar apoi una dintre masini a fost proiectata pe sens…

- In cadrul a doua actiuni organizate politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, politistii au depistat conducatori auto care efectuau, in mod ilegal, transport de persoane contra cost.

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier in judetul Dolj, in care au fost implicate trei autovehicule, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat conducea un autoturism pe DN6, din directia Craiova…

- Polițiștii din țara au depistat 244 de autovehicule folosite pentru transport ilegal de persoane, contra-cost. Intr-o acțiune derulata in primele patru zile din luna august, au fost confiscate 201 de mașini folosite de „pirați”. In perioada 1-4 august, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care…

- Boxi, autorul accidentului din Sannicoara, din aprilie 2019, in urma caruia trei mașini au fost distruse și o persoana ranita, a fost prins de polițiștii clujeni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- "Institutia demisiei trebuie sa fie comoda unui om politic. Sunt de acord suta la suta. Un domn care a trait in Belgia foarte mult mi-a transmis astazi un mesaj si sunt convins ca ne aducem aminte de Dutroux, din Belgia anului 1996, tot asa cu un criminal in serie, care a ucis sase minore, tot cu…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal nu le-au interzis politistilor sa patrunda in locuinta lui Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal nu le-au interzis lucratorilor de politie sa patrunda in domiciliul…

- Un sofer baut a pierdut controlul volanului noaptea trecuta pe o strada din Pitești, chiar in fața unei Secții de Poliție, unde a produs mai multe pagube materiale. Barbatul, in varsta de 24 de ani, a lovit trei autospeciale ale oamenilor legii, dar și alte mașini parcate, dupa care s-a oprit in zidul…