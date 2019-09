Stiri pe aceeasi tema

- Cu acest prilej, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a avut o serie de discuții și intalniri cu repreuentantii administratiei locale, vizitand si șantierul arenei „Francisc Neuman”. Burleanu a inaintat o data de finalizare a stadionului: „Promisiunea pe care am primit-o este ca anul viitor, in aprilie,…

- Voci superbe, talent de neegalat și o reprezentație de nota zece sunt cele trei caracteristici ale tinerilor din corul Romsey. De la formarea lui in octombrie 2010, Corul de tineret Romsey a susținut spectacole la mai multe festivaluri de profil din Anglia, dar au concertat și in țari…

- Saptamana Creierului va avea loc anul acesta intre 18 si 22 septembrie, la Palatul Culturii din Iasi, fiind un eveniment care este menit sa atraga prescolarii, scolarii si liceenii catre tot ce este fascinant in stiintele creierului, si sa sporeasca la nivelul intregii populatii gradul de constientizare…

- Dupa 26 de ani, Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Brasov, va avea un sediu stabil – in cladirea Teatrului „Sica Alexandrescu”, intrarea Thalia (in spatele statuii lui Andrei Muresanu). Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Brasov nu a mai avut un sediu stabil din 1993. …

- Serviciile publice de ocupare a fortei de munca vor ajunge mult mai aproape de bihoreni, alaturi de dezvoltarea consilierii in orientare a tinerilor, printr-un proiect transfrontalier derulat de Societatea de binefacere "Don Orione" si AJOFM, lansat luni, in Cetatea Oradea. "Prin acest proiect ne-am…

- Patru absolventi de liceu din judetul Suceava au obtinut calificativul maxim la toate probele examenului de bacalaureat din acest an.Cu media 10 la sesiunea din vara a examenului maturitatii se remarca: Catinca Dobroghii – Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, specializarea ...

- Proiect inedit al Liceului ”Corneliu Medrea” din Zlatna. Mirela Rusan și Elena Rof, profesoare in cadrul instituției de invațamant, s-au decis in urma cu un an sa faca ceva pentru a-i aduce pe elevi mai aproape de lectura. In spiritul cenaclurilor de alta data, au organizat un grup de elevi impreuna…

- Un proiect unic in regiunea Sud-est Muntenia va fi demarat in comuna Traian. Consiliul Judetean Ialomita, Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului impreuna cu autoritatile din sat vor realiza un proiect social de aproximativ 3 milioane de lei. Beneficiarii sunt 161 de batrani care au venituri…