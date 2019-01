Stiri pe aceeasi tema

- Casa boiereasca de la Ruginoasa a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, recunoscuta ca „bijuteria Moldovei”, atrage peste 25.000 de turisti in fiecare an, care vin sa afle povestea locuintei de vara a familei Cuza, care a fost insufletita de Doamna Elena, sotia domnitorului moldovean.

- Un teren preluat de peste 4.000 metri patrati a fost preluat de in administrare de catre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi din administrarea Societatii Romane de Televiziune. Conform presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa, deputatul PNL, Gigel Stirbu, terenul…

- Codul galben de viscol a fost prelungit pana la ora 15.00 pentru mai multe zone din patru județe ale Moldovei, unde continua sa ninga și vantul sufla puternic.Potrivit meteorologilor, in mai multe zone din județele Vaslui, Bacau, in zona joasa a județului Neamț și in tot județul Iași va mai…

- Ca urmare a razboiului Crimeii (1853-1856), conflict in care Rusia a fost infranta de Imperiul Otoman si aliatii sai englezi si francezi, la Paris s-a organizat o intrunire a Marilor Puteri in cadrul careia s-a redactat o Convnetie care prevedea Unirea Principatelor Moldova si Valahia. Fiecare Principat…

- 5 ianuarie 1859: Adunarea Electiva a Moldovei l-a ales in unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. Ideea alegerii domnului moldovean si la Bucuresti a fost oficial sugerata muntenilor de catre delegatia Moldovei, care mergea spre Constantinopol pentru a anunta rezultatul alegerii de la Iasi. Alexandru…

- An de an, in Ajunul Anului Nou, „caldararii” din Ruginoasa, județul Iași, se aduna și pornesc prin sat insoțiți de fanfare și costumați in „moșnegi”. Imbracați din cap pana-n picioare in cojoace ranforsate cu piele de oaie, vatelina, burete și chiar cu caști de metal sub maștile enorme, flacaii din…

- Ministerul Educatiei Nationale a respins varianta de Carta Universitara propusa de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a trimis o adresa cu mai multe modificari pe care institutia de invatamant superior din capitala Moldovei trebuie sa le realizeze pentru a-i putea fi aprobata varianta actualizata.…