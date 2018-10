Stiri pe aceeasi tema

- Casa barbatului mort in accidentul rutier de langa Calafat a fost jefuita duminica dimineata de persoane neidentificate momentan. Politistii din Dolj fac cercetari pentru prinderea celor care au comis fapta.

- Politistii au fost sesizati duminica dimineata cu privire la faptul ca usa locuintei barbatului decedat in accidentul de langa Calafat a fost fortata si s-a patruns in interior, de unde au fost sustrase bunuri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, citati de News.ro.…

- In aceasta dimineața, polițiștii au fost sesizati cu privire la faptul ca usa locuinței barbatului decedat in accidentul de la Calafat a fost forțata și s-a patruns in interior, de unde au fost sustrase bunuri. Sesizarea a fost facuta chiar ...

- Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, scrie News.ro. Un barbat in varsta de 47 de ani conducea un autoturism din directia Calafat catre Craiova, iar la un moment…

- Treisprezece persoane au murit si doua au fost ranite vineri in coliziunea dintre doua autoturisme de transport persoane pe o autostrada aflata la nord-vest de Moscova, relateaza AFP. Accidentul s-a...

- Clipul a fost realizat de la bordul unei masini de catre Florin Turisca. In urma impactului patru persoane au decedat, iar una este in stare extrem de grava. Din imagini se poate observa cum masina cu numere de Constanta patrunde inexplicabil pe contrasens, fiind avea loc si izbeste aproape frontal…

- Igor Dodon afirma ca accidentul rutier in care a fost implicat duminica, 9 septembrie, la Straseni „este foarte straniu”. Totusi, presedintele a refuzat sa spuna clar daca, in opinia sa, ar fi vorba de un atentat sau nu, precum afirmau socialistii, subliniind ca asteapta rezultatele investigatiei.

- Accidentul s-a petrecut la iesire din Buzau spre Galbinasi, pe DN 2B. Un autobuz a derapat dupa ce a evitat un pieton. In urma impactului o persoana a fost ranita usor la cap. La fata locului au ajuns echipaje ale politiei, pompieri si ambulanta. Traficul in zona se desfasoara fara probleme.…