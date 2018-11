Casa cantareței Aretha Franklin, care a murit pe data de 16 august, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 800.000 de dolari. Imobilul are cinci dormitoare, șapte bai, un teren de tenis, o piscina, o sauna și un garaj care poate adaposti trei mașini. Locuința are o suprafața de 385 de metri patrați Locuința de afla in zona orașului Detroit și are o suprafața de 385 de metri patrați. Cantareața Aretha Franklin a murit fara sa lase in urma un testament. Ea deținea mai multe proprietați imobiliare in zona orașului Detroit, estimate de specialiști la minimum 2 milioane de dolari. Aretha Louise Franklin…