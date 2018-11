Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirea facuta de oficialitatile americane ilustreaza tensiunea din cadrul administratiei de la Washington cu privire la utilizarea resurselor militare pentru consolidarea frontierei impotriva imigratiei ilegale.Saptamana trecuta, armata americana a anuntat desfasurarea a peste 7.000…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca s-a facut totul pentru "a opri asaltul" miilor de migranti hondurieni in drum spre Statele Unite din sudul Mexicului, relateaza AFP. preluata de Agerpres. "S-a facut totul pentru a opri asaltul migrantilor…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ”Fort Trump”, oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza “foarte serios”, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…