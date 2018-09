Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Intr-un climat de suspiciune si de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times sa dezvaluie numele "lasului" care a scris un articol de opinie anonim prin care denunta comportamentul instabil al presedintelui american, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Rezultatul intalnirii dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, desfasurata luni la Helsinki, nu submineaza soliditatea aliantei transatlantice, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic, informeaza Reuters, preia Agerpres.Intrebat…

- Activiste din SUA intentioneaza sa organizeze joi la Washington o actiune de "nesupunere civica in masa" inainte de protestele planificate la sfarsitul saptamanii in toata tara impotriva politicii de imigratie a administratiei Trump, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Marsul femeilor",…