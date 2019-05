Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a impus miercuri sanctiuni severe grupului Huawei, adaugand un nou factor de tensiune in disputa comerciala cu China chiar intr-un moment in care secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a spus ca va face in curand o vizita la Beijing pentru noi discutii, transmite Reuters, conform…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran, scrie Mediafax. Întrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald…

- Reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, au primit o delegatie chineza din care face parte si vicepremierul Liu He.Dialogul s-a reluat la numai cateva ore dupa intrarea in vigoare a taxelor vamale suplimentare impuse de SUA…

- Departamentul Trezoreriei al SUA a refuzat sa transmita catre Congres declaratiile fiscale ale presedintelui Donald Trump, explicand ca 'nu este autorizat' sa faca acest lucru, a indicat ministrul finantelor, Steven Mnuchin, transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata luni lui Richard Neal, presedintele…

- Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru comerț și Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei americane, vor efectua o vizita oficiala în Beijing, în data de 30 aprilie, pentru discuții comerciale cu oficialii chinezi, a transmis Casa Alba, conform Reuters. „Discuțiile de saptamâna…

- Administratia americana va incerca sa raspunda la termenul impus de democrati pentru transmiterea declaratiilor fiscale ale presedintelui Donald Trump, a indicat sambata secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, fara insa a promite respectarea acestui termen, din cauza unor constrangeri juridice, transmite…

- Democrati si republicani influenti din Congresul SUA au criticat propunerea presedintelui Donald Trump de reducere a bugetelor pentru diplomatie si ajutor international, considerand-o periculoasa pentru securitatea nationala si anuntand astfel o batalie bugetara cu Casa Alba, transmite Reuters.…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, i-a criticat in mod vehement pe democrati, luni seara, calificand drept "rusinoase" anchetele parlamentare lansate de acestia la adresa presedintelui american Donald Trump, informeaza marti AFP. "Astazi, presedintele (Comisiei judiciare a Camerei Reprezentantilor,…