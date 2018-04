Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters. „Posta…

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care…

- De la sfarșitul anului 2016, relațiile dintre Statele unite și Rusia au intrat intr-o noua faza de dezvoltare, vehiculandu-se numeroase acuzații informale la adresa statului condus de președintele Vladimir Putin care vizau presupuse ingerințe in alegerile prezidențiale din acel an, in urma carora Donald…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- Președintele Donald Trump a semnat, in sfarșit, bugetul de cheltuieli al Statelor Unite, de 1300 miliarde de dolari. Liderul de la Casa Alba a declarat insa ca este nemulțumit de multe dintre prevederile documentului și ca ar fi vrut sa-și exercite dreptul la veto.

- Donald Trump urmeaza sa anunțe sancțiuni economice pentru China, dupa ce a a stabilit ca țara incurajeaza furtul și transferul proprietaților intelectuale de la companiile din SUA, scrie BBC News. Casa Alba a spus ca acțiunile vin dupa ani de discuții pe aceasta tema, dar nu au fost observate schimbari.…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat miercuri ca Departamentul a pregatit restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite, iar presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele Donald Trump negociaza cu cateva state posibilitatea acordarii unor exceptii la noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a anuntat Casa Alba, transmit EFE, Reuters si AP.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- De curand, Rex Tillerson, secretarul de Stat al Statelor Unite, a fost demis și inlocuit cu Mark Pompeo, șeful CIA. Moștenirea lui Tillerson este amestecata. Pe de o parte, a fost vazut ca un șef slab al Externelor, incapabil sa apere corpul diplomatic in fața unui Donald Trump din ce in ce mai instabil.…

- 'Ne-am inteles bine insa am avut si dezacorduri', a declarat Donald Trump la Casa Alba. 'Cand te uiti la acordul nuclear iranian: eu credeam ca este ingrozitor, el credea ca este in regula', a spus presedintele american. Totodata, Donald Trump a afirmat ca a vrut sa-si reinnoiasca echipa…

- Codrin Ștefanescu a declarat, dupa CExN: ”Le urez succes colegilor mei care se vor inscrie in aceasta competiție. Sper sa nu se certe intre ei și sa fie o competiție colegiala. (...) Este obligatoriu pentru noi sa intram uniți in Congres și sa ieșim uniți din Congres, indiferent cine va caștiga aceasta…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Cuba a acordat viza unui diplomat american care urmeaza sa conduca ambasada Statelor Unite la Havana, a informat, miercuri, un oficial de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters, apreciind ca decizia reprezinta dorinta ambelor state de a pastra relatiile bilaterale.

- Senatorii republicani si cei democrati au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe urmatorii doi ani, informeaza Reuters. Intelegerea intre partide urmeaza sa elimine plafoanele de cheltuieli pentru aparare si sa asigure finantare pentru asistenta dupa dezastre, pentru…

- Președintele Statelor Unite a fost impresionat de parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Frantei. Vrea si el una la fel! Anul trecut a fost invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron la marele eveniment din Paris. Pe Champs Elysees au marșaluit peste 4000 de militari, iar pe deasupra…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Asemanarea izbitoare intre raportul abia publicat de Departamentul american al Trezoreriei cu privire la oligarhi rusi si lista celor mai bogati rusi din 2017 publicata de revista Forbes nu este o coincidenta, scrie The Independent. Un purtator de cuvant al departamentului a confirmat marti pentru…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare ''stabilesc recorduri'', i-a uimit pe oamenii de stiinta luni, in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale, informeaza Reuters.…

- Recenta apreciere a monedei euro pe pietele valutare este o sursa de incertitudine pentru perspectiva de inflatie in zona euro precum si pentru oficialii Bancii Centrale Europene, a declarat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În ultimele săptămâni,…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca vrea ca dolarul sa fie puternic, contrazicandu-l astfel pe secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, care a spus miercuri ca "un dolar mai slab" este "bun" pentru SUA, deoarece favorizeaza "comertul si oportunitatile”, relateaza Reuters.

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Presedintele Donald Trump a facut multe schimbari in privinta design-ului a ceea ce este cunoscut drept „challenge coin”, printre care si inlocuirea motto-ului Statelor Unite, „E Pluribus Unum”, cu sloganul „Make America Great Again”, potrivit Business Insider. Fraza in laina, care apare…