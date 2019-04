Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat marți ca planuiește sa efectueze o vizita oficiala în China în a doua jumatate a anului 2019, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Bolsonaro, care a criticat în timpul campaniei prezidențiale investițiile…

- Casa Alba a susținut luni prin purtatoarea de cuvânt Sarah Sanders ca este ,,absurd” ca cineva sa sugereze ca președintele Donald Trump nu ar fi un negociator de încredere în relația cu China, relateaza Reuters, potrivit Euronews. Negocierile dintre Washington…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el și alți oficiali americani vor calatori saptamana viitoare la Beijing pentru discuții comerciale cu China, urmarind sa incheie un acord pentru a evita o creștere a tarifelor vamale pe marfurile chinezești la 2 martie, relateaza Reuters,…

- "Progrese importante" s-au inregistrat in negocierile comerciale purtate de delegatiile americana si chineza la Washington, a anuntat vineri agentia oficiala Xinhua, citata de AFP. Cele doua parti au purtat discutii "sincere, precise si rodnice", a indicat agentia citand un comunicat al…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, la sfârsitul lunii februarie, a anuntat vineri seara Casa Alba conform Mediafax.Anuntul a fost facut dupa ce Donald Trump s-a întâlnit la Washington cu un emisar al Coreei de Nord,…