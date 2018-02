Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP.Afirmatii…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Presedintele american, Donald Trump, doreste crearea unei parade militare pentru a prezenta puterea militara americana, a precizat marti Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Palestinienii vor ramane fara finantare din partea Statelor Unite daca nu vor purta negocieri de pace cu Israelul. Amenintarea a fost facuta la Forumul Mondial din Davos de presedintele american, Donald Trump, in cadrul unei intrevederi cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a insultat mai multe țari africane, pe care le-a calificat drept „cocini”. Organizația Națiunilor Unite a catalogat afirmațiile drept „șocante și rasiste”, in timp ce liderul de la Casa Alba a spus, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a folosit acele cuvinte,…

- Potrivit organizatiei Pace Acum, Administratia israeliana pentru Cisiordania a aprobat construirea a 352 de locuinte in colonii evreiesti si a dispus avansarea procedurilor pentru alte 770 de case."Cred ca ceea ce face Israelul este o actiune intentionata pentru distrugerea planului solutiei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Desemnat de socrul sau, Donald Trump, sa stabileasca strategia Casei Albe pentru deblocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, Jared Kushner și-a extins spectaculos relațiile de afaceri cu instituțiile...

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii…

- O fosta candidata la un reality show prezentat de Donald Trump devenita consiliera a presedintelui republican va parasi Casa Alba, potrivit AFP. Plecarea consilierei Omarosa Manigault Newman va avea loc la inceputul anului viitor, a precizat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…

- Președintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniți, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculoși" sa intre in Statele Unite, transmite AFP. Subliniind ca barbatul…

- Donald Trump ignora covarșitoarea opoziție mondiala și anunța ca este momentul ca Statele Unite sa recunoasca Ierusalim drept capitala a statului Israel. In prezent, 86 de state au ambasade deschise in Tel Aviv, niciun alt stat nu are ambasada in Ierusalim. Intr-o declarație susținuta la Casa Alba,…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelul apasa greu asupra diplomatiei americane. Statele Unite s-au trezit vineri izolate la ONU si in mijlocul unui puseu de furie in lumea musulmana. O actiune inedita de protest a avut loc si in fata Casei Albe.

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Deliberand in liniste asupra recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului si mutarea Ambasadei SUA din Tel Aviv in Ierusalim, presedintele Donald Trump si echipa sa specializata pe Orientul Mijlociu au ajuns la concluzia ca Autoritatea Palestiniana are prea mare nevoie de SUA ca sa reactioneze.…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- De zeci de ani președinții americani amana gestul pe care-l va face astazi Donald Trump. Ierusalimul va fi recunoscut drept capitala Israelului, iar ambasada SUA va fi mutata de la Tel Aviv in orașul sfant. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele Donald…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Potrivit hollywoodreporter.com, CNN va boicota petrecerea de Craciun organizata pentru mass-media, vineri, de presedintele american Donald Trump la Casa Alba. „In contextul atacurilor continuate ale presedintelui la libertatea presei si la CNN, nu consideram ca este potrivit sa sarbatorim…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…