Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in...

- Un individ s-a impuscat, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Presedintiei Statelor Unite, in centrul orasului Washington, anunta autoritatile americane, fara a preciza care este starea medicala a suspectului. Serviciul american pentru protectia demnitarilor (Secret Service) a instituit…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul...

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida .

- Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida.Potrivit unei postari de pe contul de Twitter al Secret Service, un barbat s-ar fi ranit singur cu o arma de foc in zona barierei nord a Casei Albe.…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida, conform Agerpres.Citeste…

- Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida. Potrivit unei postari de pe contul de Twitter al Secret Service, un barbat s-ar fi ranit singur cu o arma de foc in zona barierei nord a Casei Albe. El…

- Alerta la Casa Alba, cladirea fiind izolata dupa ce in apropierea ei s-au tras mai multe focuri de arma. Masura de urgența a fost luata chiar daca președintele Donald Trump nu se afla in incinta in acel moment, transmite AFP.

- O femeie a fost retinuta, dupa ce vehiculul pe care il conducea a lovit o bariera de securitate de la Casa Alba, a anuntat Secret Service, citat de BBC și preluat de News.ro . “O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe”, au scris pe Twitter…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service.…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata, a fost luat in custodie de Secret Service. Vehiculul nu a rupt bariera de securitate si niciun oficial nu…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Presedintele Donald Trump, criticat din cauza modului in care a reactionat fata de amestecul Rusiei in alegerile americane, l-a atacat pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions, pe care-l provoaca sa lanseze o ancheta vizand esecul, in opinia sa, al administratiei Barack Obama de a opri un amestec…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP.

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile de imbunatatire a sistemului de verificare a antecendetelor pentru persoanele care cumpara arme de foc, conform secretarului de presa adjunct al Casei Albe, Raj Shah, scrie CNN. Shah a declarat ca Trump a discutat cu senatorul John Cornyn, un republican…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- Cruz, purtand un halat de spital dupa ce a primit ingrijiri din cauza unor probleme de respiratie, inalt de 1,7 metri si de aproape 60 de kilograme, a fost retinut neincatusat si incarcerat.Un fost coleg de clasa a crezut ca aveau sa faca alt exercitiu miercuri dupa-amiaza, atunci cand…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Președintele Statelor Unite a fost impresionat de parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Frantei. Vrea si el una la fel! Anul trecut a fost invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron la marele eveniment din Paris. Pe Champs Elysees au marșaluit peste 4000 de militari, iar pe deasupra…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- Președintele Donald Trump i-a cerut omologului turc, Recep Erdogan (foto), sa opreasca operațiunea militara in Siria și a avertizat sa nu fie atrase forțele americane și cele turcești intr-un conflict, dar un oficial turc susține ca declarația Casei Albe pe aceasta tema nu a redat corect convorbirea…

- Intr-un gest fara precedent pentru un președinte al unei țari democratice, Donald Trump a inventat competiția Fake News Awards iar trusturile de presa care l-au criticat au fost principalii caștigatori. Criticii considera gestul președintelui doar ultima dintr-un lung șir de acțiuni menite sa puna sub…

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Presedintele Donald Trump si-a facut duminica bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…