Stiri pe aceeasi tema

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters.…

- Consultantul politic Roger Stone, un aliat important al presedintelui SUA, Donald Trump, a fost arestat, vineri dimineata, informeaza CNN. Roger Stone a fost arestat vineri in urma unui raid al FBI la locuinta acestuia din Florida. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea procurorului…

- Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania prezidentiala, a fost arestat vineri si inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia, transmit agentiile internationale de presa. Roger Stone, un prieten…

- Roger Stone, un vechi apropiat si fost consilier in campanie al presedintelui american Donald Trump, a fost arestat vineri in Florida, in baza a sapte capete de acuzare, a anuntat biroul procurorului special Robert Mueller, relateaza The Associated Press.Stone este vizat de un capat de…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.Vezi și: DEZVALUIRILE care cutremura politica din SUA - Trump a vrut sa ordone…