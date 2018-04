Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump il va numit pe Justin Muzinich in functia de adjunct al secretarului Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Steven Mnuchin, a informat luni Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump a retras banii alocați pentru reconstrucția Siriei dupa razboi, un ajutor promis de fostul secretar de stat Rex Tillerson in cadrul unei reuniuni ținute in Kuwait, citeaza Agerpres presa americana. Peste 200 de milioane de dolari au fost alocate de Statele Unite pentru reconstrucția Siriei,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, citand oficiali, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire…

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- Politia israeliana l-a audiat luni pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, conform Israel Radio, scrie Reuters conform News.ro . Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Cambridge Analytica, o firma de consultanța politica care l-a ajutat pe președintele american Donald Trump in campania din 2016, a accesat in mod ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook, scrie presa americana. Autoritațile americane pot amenda compania cu pana la 40.000 de dolari pentru…

- Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale citate de Agerpres.ro Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9 pentru presedintele in exercitiu,…

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Dupa trei ani de singuratate, Ana Maria Fodoreanu, cea de a doua fosta nevasta a primarului Mihai Chirica, impreuna cu care are doi copii, a ales sa-si uneasca destinele alaturi de un alt barbat. Mult-asteptatul eveniment ar fi fost stabilit in primavara acestui an, pe data de 5 mai. In prezent, fosta…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- "Cred cu adevarat ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca cei mai multi dintre oamenii de aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele la o reuniune cu guvernatorii statelor federale. Trump a indemnat autoritatile sa faca mai mult in gestionarea avertismentelor cu privire la persoane…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit mediafax „Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…

- O curte de apel din Ucraina a respins luni o cerere a liderului opozitiei Mihail Saakasvili de protectie impotriva posibilei sale extradari, a anuntat agentia de presa Interfax Ucraina citandu-l pe avocatul lui Saakasvili, transmite Reuters. Fostul presedinte al Georgiei a intrat in…

- O gospodarie din localitatea covasneana Bradut a fost atacata de lupi, care au omorat patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu. „Au atacat alaltaieri noapte (marti spre miercuri -n.r.) si au omorat patru oi (…) Si cu ursii am…

- O gospodarie din localitatea covasneana Bradut a fost atacata de lupi, care au omorat patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu. "Au atacat alaltaieri noapte (marti spre miercuri ) si au omorat patru oi.

- O gospodarie din localitatea covasneana Bradut a fost atacata de lupi, care au omorat patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe...

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- „Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala continua operațiunile de descarcerare, dar este cert pana acum ca sunt doi morți și zece raniți. Pe lista respectiva nu figureaza niciun cetațean roman”, a declarat ministrul de Externe la inceputul ședinței de Guvern. Meleșcanu…

- Barbați inarmați au atacat un birou al fundației Salvați Copiii din Jalalabad, Afganistan, miercuri dimineața. Atacul este in desfațurare la aceasta ora și nu sunt informații cu privire la numarul de victime, scrie Reuters. Presa afgana transmite ca atacatorii au luat cu asalt cladirea in dimineața…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Jucatoarea japoneza, care a ajuns pentru prima data in cariera in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam, nu a batut-o niciodata pe Halep, dar a dus meciurile trecute in trei seturi. Primul set a aratat pericolul reprezentat de sportiva in varsta de 20 de ani. Puterea loviturilor lui Osaka…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- ''Fire and Fury'', controversata carte semnata de jurnalistul Michael Wolff, plina de dezvaluiri incendiare despre primul an la Casa Alba al presedintelui Donald Trump, va fi adaptata pentru televiziune, potrivit informatiilor aparute miercuri in publicatiile de la Hollywood, informeaza…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Casa Alba a declarat ca Statele Unite sunt foarte ingrijorate de rapoartele care sun ca Iranul a arestat cateva mii de protestatari, si ca a torturat si ucis o parte din cei aflati in detentie, relateaza Reuters.

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, în circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters. Presedintia sud-coreeana a…

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA a anuntat luni ca pune capat statutului special de care beneficiaza peste 200.000 de cetateni din El Salvador rezidenti in Statele Unite, si care a impiedicat expulzarea acestora, transmit AFP si Reuters. Acest statut de protectie temporara (TPS)…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…